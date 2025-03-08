Gli ascolti tv del venerdì, con un’altra blind audition di The Voice Senior su Rai 1, la fiction su Canale 5, Propaganda Live e Fratelli di Crozza

NB. Dati Standard Auditel

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior (live) ha registrato 3.723.000 telespettatori, share 23.3%

(live) ha registrato 3.723.000 telespettatori, share 23.3% Su Canale 5 la serie Le onde del passato ha ottenuto 2.270.000 telespettatori, share 13.5%

ha ottenuto 2.270.000 telespettatori, share 13.5% Su Italia 1 il film La legge dei più forti è stato visto da un netto di 961.000 telespettatori, share 5.44%

è stato visto da un netto di 961.000 telespettatori, share 5.44% Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.379.000, 9.8%.

ha registrato 1.379.000, 9.8%. Su La7 Propaganda Live 871.000 telespettatori, share 6.4%.

871.000 telespettatori, share 6.4%. Su Nove Fratelli di Crozza 948.000 telespettatori, share 5.1%.

948.000 telespettatori, share 5.1%. Su Rai 2 il film Una boccata d’aria 708.000 telespettatori, share 3.8% .

708.000 telespettatori, share 3.8% . Su Rai 3 FarWest è stato visto nella presentazione da 490.000 telespettatori, share 2.43%, e nel programma 616.000, 3.78%

è stato visto nella presentazione da 490.000 telespettatori, share 2.43%, e nel programma 616.000, 3.78% Su Tv8 Masterchef Italia 390.000, 2.6%

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti 4.489.000, 23.04% ; Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 5.660.000, 27.60% ; Striscia la notizia su Canale 5 2.888.000 telespettatori, share 14.10% . Su Rai 2 Tg2 Post 513.000, 2,48% . Su Rai 3 Blob ha raccolto 914.000, 4.86% e a seguire Via dei Matti n. 0 794.000, 4.08% ; Il cavallo e la torre 1.110.000, 5.55% ; Un posto al sole 1.462.000, 7.08% . NCIS su Italia 1 registra 1.298.000 telespettatori, share 6.38% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.011.000 telespettatori, share 5.09% e 918.000, 4.42%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.670.000 telespettatori, share 8.13% , mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 431.000 telespettatori, share 2.1% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 602.000 telespettatori, share 2.96%. Su Real Time Casa a prima vista 707.000, 3.5%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.187.000, 23.13%, e nel game (la Ghigliottina) un netto di 4.389.000, 26.01%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.182.000 telespettatori, share 16.89% e nel game un netto di 3.191.000, 19.89%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 676.000, 3.62%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 524.000 telespettatori, share 2.88%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 864.000 telespettatori, share 4.62%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 298.000, 1.97%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 479.000 telespettatori, share 12.92%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 889.000, 19.62%; Storie Italiane nella prima parte 910.000, 21.52%, e nella seconda 1.007.000, 19.53%; È sempre Mezzogiorno 1.739.000, 18.64%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 216.000, 4.93%; Sci Coppa del mondo – Kvitfjell: discesa libera 268.000, 5.63%; I Fatti Vostri Speciale ha registrato 498.000, 7.07% e 699.000, 7.78%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 227.000, 4.67%, e nel segmento Extra 178.000, 3.95%; ReStart 173.000, 4.17%; Elisir nella presentazione 143.000, 3.41%, e nel programma 217.000, 4.73%; Mixer Storia 194.000, 3.52%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 406.000, 3.73%; Passato e Presente 375.000, 3.05%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 885.000 telespettatori, share 19.53% e 727.000, 17.46%, con Forum a 1.326.000, 19.10%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 240.000 telespettatori, share 5.27% e 322.000, 5.09%. Su Rete 4 Terra Amara 230.000, 4.90%; Tempesta d’amore 240.000, 5.69%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 234.000 telespettatori, share 4.58% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 596.000, 5.43%. La7 ha ottenuto con Omnibus 170.000 telespettatori, share 4.26%, nel segmento News 163.000, 4.09% e nel Dibattito 217.000, 4.57%; quindi Coffee Break 184.000, 4.36%, L’aria che tira 303.000, 5.68% e L’aria che tira Oggi 494.000, 5.14%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella prima parte 1.571.000, 13.81%, e nella seconda 1.553.000, 16.63%; Il Paradiso delle Signore 1.684.000, 19.82%; La vita in diretta nella presentazione 1.804.000, 21.28%, e nel programma 2.236.000, 22.53%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 1.020.000, 9.01%; BellaMa’ nella prima parte 639.000, 7.18%, e nella seconda 672.000, 8.07%; La porta magica 436.000, 4.98%, e nel segmento E poi… 231.000, 2.36%. Su Rai 3 Gocce di Petrolio 304.000, 3.30%, Breaking – Dalla strada alle Olimpiadi 294.000, 3.51%, Geo 1.028.000, 10,10%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.176.000 telespettatori, share 17.93%, Tradimento 2.385.000, 20.30% ; Uomini e donne (live) 2.462.000, 24.36% e nel finale 1.737.000, 19.72%; Amici di Maria De Filippi 1.554.000, 18.38% ; My Home My Destiny 1.444.000, 17.38% ; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.253.000, 14.67%, nella seconda 1.312.000, 13.49% e nei saluti 1.534.000, 13.32%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 612.000 telespettatori, 5.15%; Lethal Weapon 444.000, 4.80%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 699.000 telespettatori, 6.22% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 422.000, 4.74%, e il film Di nuovo in gioco un netto di 298.000, 3.09%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 470.000, 4.07%, nel programma 429.000, 4.59% e nel segmento Focus 389.000, 4.63%; La Torre di Babele Doc 195.000, 1.99%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Tv7 715.000, 12.14%; Rai 2 Tango ha registrato 149.000 telespettatori, share 1.36%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 310.000, 4.48%. Su Italia 1 il film Una donna promettente ha registrato un netto di 313.000, 4.84%. Su Rete 4 All rise 326.000, 8.18%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.038.000, 24.74%; ore 20:00 4.684.000, 24.48%.

3.038.000, 24.74%; 4.684.000, 24.48%. Tg2 ore 13:00 1.433.000, 12.41%; ore 20:30 788.000, 3.94%.

1.433.000, 12.41%; 788.000, 3.94%. Tg3 ore 14:30 1.168.000, 10.02%; ore 19:00 1.860.000, 12.20%.

1.168.000, 10.02%; 1.860.000, 12.20%. Tg5 ore 13:00 2.601.000, 22.26%; ore 20:00 3.842.000, 19.89%.

2.601.000, 22.26%; 3.842.000, 19.89%. Studio Aperto ore 12:25 995.000, 10.59%; ore 18:30 588.000, 4.80%.

995.000, 10.59%; 588.000, 4.80%. Tg4 ore 12.00 369.000, 5.12%; ore 18:55 615.000, 4.04%.

369.000, 5.12%; 615.000, 4.04%. Tg La7 ore 13:30 834.000, 6.81%; ore 20:00 1.482.000, 7.67%.

Dati AUDITEL™