Affari Tuoi: puntata stasera 7 marzo 2025, quanto hanno vinto i concorrenti?
Quanto hanno vinto i concorrenti della puntata di stasera, venerdì 7 marzo 2025, di Affari Tuoi, il programma di Rai 1.
Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, venerdì 7 marzo 2025, ad Affari Tuoi?
Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Rai 1 alle ore 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ognuna delle sue puntate un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.
Affari Tuoi, concorrenti puntata stasera 7 marzo 2025
La concorrente della puntata di Affari Tuoi in onda stasera, venerdì 7 marzo 2025, è Maria José, per la regione Umbria. Proveniente da Santa Maria degli Angeli, frazione di Assisi, provincia di Perugia, Maria José ha origini andaluse. Con lei, gioca la suocera Gabriella.
Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?
Maria José e Gabriella giocano con il pacco numero 11:
– primi sei tiri. Nel pacco numero 1 delle Marche, ci sono 10mila euro;
– nel pacco numero 10 del Piemonte, ci sono 20mila euro;
– nel pacco numero 18 del Friuli-Venezia Giulia, ci sono 200 euro;
– nel pacco numero 5 della Calabria, ci sono 15mila euro;
– nel pacco numero 6 della Sicilia, c’è lo Scorzone, specialità regionale di questa puntata;
– ultimo tiro prima della telefonata del Dottore. Nel pacco numero 4 della Lombardia, ci sono 0 euro;
– il Dottore lascia alla concorrente la scelta. Maria José sceglie l’Offerta. Il Dottore offre 38mila euro. L’assegno viene tritato;
– nel pacco numero 2 del Molise, ci sono 10 euro;
– nel pacco numero 14 della Valle d’Aosta, ci sono 50mila euro;
– ultimo tiro di questa tripletta. Nel pacco numero 15 della Liguria, ci sono 300mila euro;
– il Dottore propone il Cambio. La concorrente lo rifiuta e va avanti;
– altri tre tiri. Nel pacco numero 16 della Puglia, ci sono 75 euro;
– nel pacco numero 12 dell’Abruzzo, ci sono 100mila euro;
– ultimo tiro della tripletta. Nel pacco numero 8 dell’Emilia-Romagna, ci sono 5mila euro;
– si ritorna alle Offerte. Il Dottore offre, per un tiro, 24mila euro. Maria José rifiuta e va avanti;
– nel pacco numero 17 della Sardegna, ci sono 500 euro;
– sempre per un tiro, il Dottore propone il Cambio. La concorrente rimane con il suo pacco numero 11;
– nel pacco numero 20 del Trentino-Alto Adige, c’è 1 euro;
– il Dottore, sempre per un tiro, mette sul piatto nuovamente 24mila euro. La concorrente rifiuta l’Offerta;
– nel pacco numero 9 della Toscana, ci sono 5 euro;
– per due tiri, il Dottore propone il Cambio. La concorrente lo rifiuta e va avanti;
– nel pacco numero 3 del Veneto, ci sono 100 euro;
– nel pacco numero 7 della Basilicata, ci sono 200mila euro;
– restano 20 euro, 30mila euro e 75mila euro. Il Dottore, per l’ultimo tiro, davanti alla richiesta di Maria José di 50mila euro, ne offre 18mila. La concorrente rifiuta l’Offerta;
– nel pacco numero 19 della Campania, ci sono 30mila euro;
– Maria José fa una richiesta di 60mila euro. Il Dottore ne offre 25mila. La concorrente accetta l’Offerta;
– viene aperto il pacco numero 13 del Lazio: all’interno, c’erano 75mila euro. Nel pacco numero 11 della concorrente, c’erano 20 euro;
– Maria José e Gabriella tornano a casa con 25mila euro.
Come funziona Affari Tuoi?
Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore, proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco, oppure gli scambi con gli altri pacchi.
Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, La Regione Fortunata, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.
Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma: se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.
Affari Tuoi, casting
Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.
Affari Tuoi, replica
Rai 1 non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale del programma.