Uomini e Donne, la puntata di venerdì 7 marzo 2025: cos’è successo oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Uomini e Donne, puntata di oggi 7 marzo 2025: cos’è successo. Barbara e Ruggiero escono insieme dal programma

Oggi, venerdì 7 marzo 2025, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Gianmarco Steri e Tina Cipollari) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Margherita Aiello, Morena Farfante, Diego Di Fazio, Sabrina Zago, Cristina Zappone, Ruggiero D’Andrea, Giuseppe Augello, Agnese De Pasquale, Giovanni Siciliano, Pierpaolo Lazzarini e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri, abbiamo visto l’esterna tra Gemma e Orlando. In studio, si è parlato del fatto che tra i due non è scattato il bacio. Secondo Tina Cipollari, Orlando non è realmente interessato a Gemma.

Barbara, invece, non ha gradito molto una frecciatina di Ruggiero all’indirizzo di Giuseppe.

Francesca, invece, ha rimproverato a Giovanni il fatto di aver mandato dei messaggini a Margherita. Da qui, si è scatenata una discussione tra Margherita e Morena. Francesca, nonostante ciò che è successo, ha deciso di continuare a frequentare Giovanni.

Gianmarco, invece, è uscito in esterna con Cristina. In studio, quest’ultima è stata attaccata da Nadia.

Uomini e Donne, puntata 7 marzo 2025: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo l’esterna di Gianmarco con Francesca. Il tronista avrà qualche appunto da fare alla corteggiatrice.

Barbara e Ruggiero, invece, decideranno di lasciare il programma insieme.

Successivamente, si terrà una sfilata con le Dame protagoniste. Durante la sfilata, Tina Cipollari discuterà con Gemma.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata in tempo reale, con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 14:45.