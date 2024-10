Gli ascolti tv del venerdì, con Tale e Quale su Rai 1, Endless Love su Canale 5, Crozza sul Nove e Propaganda Live su La7…

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Tale e Quale Show (live) ha registrato 3.147.000 telespettatori, share 20,63%. Su Canale 5 Endless Love ha ottenuto 2.269.000 telespettatori, share 13,96%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.151.000, 8,41%. Su Nove Fratelli di Crozza 1.061.000 telespettatori, share 5,94%. Su Italia 1 il film Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare è stato visto da un netto di 959.000 telespettatori, share 6,02%. Su La7 Propaganda Live 845.000 telespettatori, share 6,47%. Su Rai 2 NCIS 829.000 telespettatori, share 4,36%; NCIS Hawaii 647.000, 3,88% e, in seconda serata, 518.000, 3,92%. Su Rai 3 il doc Pericolosamente vicini – Vivere con gli orsi è stato visto da 551.000 telespettatori, share 3,09%. Su Tv8 Pechino Express 357.000, 2,25%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti 4.204.000, 22,27%; Affari Tuoi 5.155.000, 26,37%; Striscia la Notizia su Canale 5 2.599.000 telespettatori, share 13,29%. Su Rai 2 Tg2 Post 481.000, 2,44%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 908.000, 5,15% e a seguire Riserva indiana 804.000, 4,29%; Il cavallo e la torre 1.005.000, 5,24%; Un posto al sole 1.414.000, 7,18%. NCIS su Italia 1 registra 1.430.000 telespettatori, share 7,34% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 981.000 telespettatori, share 5,12% e 941.000, 4,76%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.664.000 telespettatori, share 8,49%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 393.000 telespettatori, share 2,02% e su Nove Chissà chi è ha registrato 512.000 telespettatori, share 2,62%. Su Real Time Casa a prima vista .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.332.000, 19,03%, e nel game 3.282.000, 21,39%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la Ruota della Fortuna 2.020.000 telespettatori, share 17,98% e nel game un netto di 3.013.000, 20,75%. Su Rai 2 Medici in corsia ha ottenuto un netto di 351.000, 2,02%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 565.000 telespettatori, share 3,33%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 887.000 telespettatori, share 5,09%, mentre su La7 Padre Brown 189.000, 1,34%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 368.000, 2,10%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 433.000 telespettatori, share 11,48%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 806.000, 17,39%; A Sua immagine un netto di 835.000, 15,09%; la Santa Messa di Papa Francesco 677.000, 15,63%; È sempre Mezzogiorno 1.784.000, 17,19%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 395.000, 7,50%, e nella seconda 773.000, 8,86%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 231.000, 4,66%, nel programma 180.000, 3,73%; ReStart 157.000, 3,71%; Elisir nella presentazione 179.000, 4,13%, e nel programma 317.000, 6,38%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 590.000, 5,39%; Passato e Presente 460.000, 3,60%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.032.000 telespettatori, share 22,06% e 958.000, 22,65%, con Forum a 1.216.000, 18,05%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 257.000 telespettatori, share 4,45% e su Rete 4 Terra amara 293.000, 6,22%; Tempesta d’amore 214.000, 5,04%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 223.000 telespettatori, share 4,63% e dopo il Tg La signora in giallo 627.000, 5,61%. La7 ha ottenuto con Omnibus 207.000 telespettatori, share 4,47%, nel segmento News 159.000, 4,03% e nel Dibattito 201.000, 4,15%; quindi Coffee Break 174.000, 4,09% e L’aria che tira 287.000, 5,71% e L’aria che tira Oggi 449.000, 4,72%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nel segmento Magazine 1.399.000, 11,01%, e nel programma 1.516.000, 14,94%; Il Paradiso delle Signore 1.580.000, 18,73%; La vita in diretta nella presentazione 1.503.000, 19,32%, e nel programma 1.863.000, 20,57%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 853.000, 7,23%; BellaMa’ 554.000, 6,46%; Le indagini di Sister Boniface 212.000, 2,62%. Su Rai 3 PrixItalia Speciale 286.000, 3,06%, L’Avversario – L’altra faccia del campione 312.000, 3,58%; Transumanza 522.000, 6,56%; Aspettando Geo 871.000, 10,73%, Geo 1.176.000, 12,17%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.174.000 telespettatori, share 16,89%, Endless Love 2.270.000, 18,05%; Uomini e donne (live) 2.401.000, 23,72% e nel finale 1.762.000, 20,26%; Amici di Maria De Filippi 1.521.000,17,96 %; My Home My Destiny 1.384.000, 17,57%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.236.000, 15,66%, nella seconda 1.239.000, 13,89% e nei saluti 1.243.000, 12,11%. Su Italia 1 America’s Cup 991.000 telespettatori, 7,96%; Person of Interest 340.000, 4,23%; Due uomini e mezzo 245.000, 2,74%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 680.000 telespettatori, 5,80% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 497.000, 5,64%, e il film I giganti del mare un netto di 302.000, 3,42%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 471.000, 3,88%, nel programma 404.000, 4,37% e nel segmento Focus 323.000, 4,07%; C’era una volta… il Novecento un netto di 164.000, 1,72%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Tv7 542.000, 9,67%; su Rai 2 Tango ha registrato 153.000 telespettatori, share 2,19%. Su Rai 3 Il fattore umano 180.000, 1,37%; Tg3 LineaNotte 155.000, 2,12%. Su Italia 1 il film Warcraft – L’inizio ha registrato un netto di 311.000, 6,06%. Su Rete 4 Caccia alla spia – The Enemy Within 219.000, 5,86%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.195.000, 24,76%; ore 20:00 4.164.000, 23,12%.

