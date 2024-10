Uomini e Donne, la puntata di venerdì 4 ottobre 2024: cos’è successo oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, venerdì 4 ottobre 2024, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Michele Longobardi, Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli e Martina De Ioannon) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Mario Cusitore, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato, Alessio Pili Stella, Diego Tavani, Margherita Aiello, Morena Farfante e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo visto Maura, ex fidanzata di Gianluca, tornare nel programma per conoscere Mario. Quest’ultimo ha accettato di iniziare a frequentarla.

Abbiamo visto, successivamente, anche la discussione tra Armando e Mario. Armando ha accusato Mario soprattutto di aver preso in giro Ida. Maria De Filippi ha rimproverato Armando per il suo comportamento e quest’ultimo ha reagito, parlando, in lacrime, della sua situazione personale dalla quale deriva il suo carattere scontroso.

Al centro studio, poi, si sono seduti Sabrina e Gabriele. La dama aveva deciso di uscire con Angelo dopo aver dato l’esclusiva a Gabriele ma, in studio, ha cambiato idea e ha dato nuovamente l’esclusiva a Gabriele dopo che quest’ultimo ha dichiarato che il comportamento di Sabrina lo stava facendo allontanare da lei.

Gabriele è uscito con Alessia ma quest’ultima ha deciso di interrompere la conoscenza.

Uomini e Donne, puntata 4 ottobre 2024: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo le esterne realizzate da Francesca.

Poi ci sarà anche la sfilata che vedrà protagonisti i cavalieri del Trono Over.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata in tempo reale, con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 14:45.