Gli ascolti tv del venerdì che conclude Gennaio, con un palinsesto ‘stabile’ (in attesa di Sanremo)…

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Dalla strada al palco (live) ha registrato 2.492.000 telespettatori, share 16,17%. Su Canale 5 Io Canto Senior (il vincitore) ha ottenuto 2.159.000 telespettatori, share 15,94%. Su Italia 1 il film Transporter Legacy è stato visto da un netto di 1.278.000 telespettatori, share 7,01%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.247.000, 8,69%. Su La7 Propaganda Live 1.010.000 telespettatori, share 7,21%. Su Rai 2 il film Il sesso degli angeli 989.000 telespettatori, share 5,47%. Su Rai 3 FarWest è stato visto nella presentazione da 470.000 telespettatori, share 2,38%, e nel programma 581.000, 3,59%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 551.000 telespettatori, share 2,99%. Su Tv8 Cucine da incubo 427.000, 2,29%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti 5.018.000, 25,68%; Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 5.842.000, 24,09%; Striscia la notizia su Canale 5 2.750.000 telespettatori, share 13,66%. Su Rai 2 Tg2 Post 511.000, 2,52%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.068.000, 5,63% e a seguire Via dei Matti n. 0 915.000, 4,69%; Il cavallo e la torre 1.100.000, 5,52%; Un posto al sole 1.421.000, 7,03%. NCIS su Italia 1 registra 1.305.000 telespettatori, share 6,51% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.077.000 telespettatori, share 5,42% e 902.000, 4,44%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.667.000 telespettatori, share 8,23%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 469.000 telespettatori, share 2,34% e su Nove Cash or Trash? è ha registrato 536.000 telespettatori, share 2,66%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.296.000, 23,25%, e nel game (la Ghigliottina) un netto di 4.672.000, 27,47%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.530.000 telespettatori, share 18,61% e nel game un netto di 3.268.000, 19,89%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 507.000, 2,71%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 551.000 telespettatori, share 3,02%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 864.000 telespettatori, share 4,61%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 294.000, 1,90%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato 314.000 telespettatori, share 11,92%, e 523.000, 12,22%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 865.000, 18,47%; Storie Italiane nella prima parte 889.000, 20,27%, e nella seconda 1.016.000, 19,53%; È sempre Mezzogiorno 1.813.000, 18,36%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 213.000, 4,57%; I Fatti Vostri ha registrato 567.000, 9,47% e 974.000, 10,09%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto 286.000, 5,79%, e nel segmento Extra 214.000, 4,55%; ReStart 240.000, 5,45%; Elisir nella presentazione 180.000, 4,17%, e nel programma 287.000, 6,40%; Mixer Storia 329.000, 5,84%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 512.000, 4,46%; Passato e Presente 508.000, 3,95%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 942.000 telespettatori, share 20,07% e 789.000, 18,10%, con Forum a 1.182.000, 16,17%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 352.000 telespettatori, share 5,33% e su Rete 4 Terra Amara 256.000, 5,35%; Tempesta d’amore 257.000, 5,86%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 249.000 telespettatori, share 4,84% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 682.000, 5,89%. La7 ha ottenuto con Omnibus 216.000 telespettatori, share 4,73%, nel segmento News 122.000, 3,26% e nel Dibattito 235.000, 4,87%; quindi Coffee Break 233.000, 5,31% e L’aria che tira 317.000, 5,82% e L’aria che tira Oggi 452.000, 4,42%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.960.000, 14,95%, nella prima parte 1.795.000, 14,64%, e nella seconda 1.793.000, 18,10%; Il Paradiso delle Signore 1.746.000, 19,50%; La vita in diretta nella presentazione 1.781.000, 18,89%, e nel programma 2.364.000, 21,54%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 1.002.000, 8,26%; BellaMa’ nella prima parte 589.000, 6,20%, e nella seconda 654.000, 7,36%; La porta magica 344.000, 3,56%, e nel segmento E poi… 261.000, 2,47%. Su Rai 3 Gocce di petrolio 378.000, 3,85%, Aspettando Geo 758.000, 8,46%, Geo 1.317.000, 11,82%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.212.000 telespettatori, share 16,93%, Endless love 2.591.000, 20,35%; Uomini e donne (live) 2.620.000, 24,02% e nel finale 1.927.000, 20,58%; Amici di Maria De Filippi 1.406.000, 15,69%; My Home My Destiny 1.318.000, 14,67%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.281.000, 13,53%, nella seconda 1.434.000, 13,05% e nei saluti 1.606.000, 12,69%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 501.000 telespettatori, 3,86%; Lethal Weapon 425.000, 4.13%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 630.000 telespettatori, 5,21% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 417.000, 4,41%, e il film Due nel mirino un netto di 379.000, 3,63%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 464.000, 3,72%, nel programma 498.000, 5,05% e nel segmento Focus 345.000, 3,77%; La Torre di Babele Doc 247.000, 2,27%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Tv7 396.000, 6,74%; Rai 2 CSI: Vegas 311.000, 2,29%; Tango ha registrato 150.000 telespettatori, share 1,88%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 288.000, 3,58%. Su Italia 1 il film Fire with Fire ha registrato un netto di 490.000, 4,90%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.064.000, 23,58%; ore 20:00 4.991.000, 26,07%.

3.064.000, 23,58%; 4.991.000, 26,07%. Tg2 ore 13:00 1.718.000, 14,27%; ore 20:30 814.000, 4,08%.

1.718.000, 14,27%; 814.000, 4,08%. Tg3 ore 14:30 1.425.000, 11,34%; ore 19:00 1.941.000, 12,46%.

1.425.000, 11,34%; 1.941.000, 12,46%. Tg5 ore 13:00 2.411.000, 19,85%; ore 20:00 3.679.000, 19,05%.

2.411.000, 19,85%; 3.679.000, 19,05%. Studio Aperto ore 12:25 1.140.000, 11,38%; ore 18:30 640.000, 4,97%.

1.140.000, 11,38%; 640.000, 4,97%. Tg4 ore 12.00 395.000, 5,26%; ore 18:55 647.000, 4,15%.

395.000, 5,26%; 647.000, 4,15%. Tg La7 ore 13:30 702.000, 3,72%; ore 20:00 1.460.000, 7,55%.

Dati AUDITEL™