Io canto Senior 2025, vince Alessandro Rea

Il vincitore della prima edizione di Io Canto Senior è Alessandro Rea. L’assistente capo di Polizia penitenziaria di Rebibbia 47enne, è riuscito a convincere giuria e pubblico nelle settimane di permanenza nella gara del talent di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. A lui va il premio di 30mila euro messo in palio dal programma.

Alessandro Rea è il vincitore di #IoCantoSenior 🤩 Congratulazioni! 🏆🎉 pic.twitter.com/42UuBfAC4m — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) February 1, 2025

Come abbiamo raccontato nel nostro liveblogging, ai voti finali (Giuria + Pubblico) Alessandro Rea ha totalizzato 160 punti, segue al secondo posto Saba de Rossi a 113, Giorgio Zuccolo sul terzo gradino del podio a 107 punti, infine Gabriele Paolucci a 95 punti.

Nella fase decisiva della finale, i quattro super finalisti hanno potuto duettare con il proprio capitano. Alessandro ha cantato con Fausto Leali sul brano Unchained melody per chiudere in trionfo sul cavallo di battaglia “Deliah” di Tom Jones.

Alessandro Rea vincitore di Io canto Senior, l’intervista dopo la finale

Tra il pubblico, sua madre Elisa ha tifato sino all’ultimo istante. La stessa donna compare al fianco di Alessandro nella prima intervista post-vittoria: “E’ qui con me – dice Alessandro – perché tutto è cominciato con lei. Non volevo iniziare questo percorso, ma una volta convinto sono andato al primo provino e da lì è stata un’esperienza incredibile. Mia mamma c’è stata anche quando la vita mi ha portato a fare altre scelte.“

Alessandro confida di non essere mai stato convinto di vincere Io canto Senior: “Eravamo tutti bravissimi, mi sono commosso tanto quando si sono esibiti i miei amici. Ho ceduto più volte.” aggiungendo “Se non avessi vinto io, avrebbe vinto Saba (de Rossi, ndr) perché è strepitosa”

A proposito del suo lavoro, l’uomo si dice onorato di portare la divisa alla quale ritiene di essere “Molto attaccato“: “Ho raccontato quest’esperienza ai miei colleghi, loro sono stati di una dolcezza estrema” racconta.

Elisa non è solo il nome di sua mamma, ma anche della sua compagna che ha esultato non appena è stato dato il verdetto del vincitore. Per concludere, Alessandro ha scelto di dedicare l’ultimo brano (My Way di Frank Sinatra) a suo padre “Il brano parla di questa persona che ad un certo punto della sua vita si volta e vede tutto quello che ha fatto” .