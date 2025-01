Quarta e ultima puntata questa sera, venerdì 31 gennaio, per Io Canto Senior, che giunge così alla finale che vedrà sfidarsi i 12 concorrenti rimasti in gara. A condurre la serata, nella quale si scoprirà chi si aggiudicherà il montepremi di 30.000 euro, sarà come sempre Gerry Scotti.

La direzione artistica di Io Canto Senior è affidata a Roberto Cenci, a cui spetta anche il compito di guidare la regia della trasmissione. A dirigere la band dal vivo è invece il maestro Valeriano Chiaravalle. R101, radio ufficiale del talent, assegnerà nel corso della serata un premio tecnico a uno dei 12 concorrenti in gara per aggiudicarsi la vittoria finale.

Io Canto Senior: concorrenti finale

Chi sono i 12 concorrenti che sono riusciti ad accedere alla finale di questa sera? Scopriamo nel dettaglio i finalisti:

Anna Paola Andreini , concorrente della squadra di Benedetta Caretta;

, concorrente della squadra di Benedetta Caretta; Caterina Arena , concorrente della squadra di Mietta;

, concorrente della squadra di Mietta; Gabriella Bonino , concorrente della squadra di Mietta;

, concorrente della squadra di Mietta; Emiliano Curioni , concorrente della squadra di Anna Tatangelo;

, concorrente della squadra di Anna Tatangelo; Saba De Rossi , concorrente della squadra di Benedetta Caretta;

, concorrente della squadra di Benedetta Caretta; Massimo Gentili , concorrente della squadra di Lola Ponce;

, concorrente della squadra di Lola Ponce; Filomena Migliaccio , concorrente della squadra di Anna Tatangelo;

, concorrente della squadra di Anna Tatangelo; Pino Minio , concorrente della squadra di Fausto Leali;

, concorrente della squadra di Fausto Leali; Gabriele Paolucci , concorrente della squadra di Cristina Scuccia;

, concorrente della squadra di Cristina Scuccia; Giorgio Primicerio , concorrente della squadra di Cristina Scuccia;

, concorrente della squadra di Cristina Scuccia; Alessandro Rea , concorrente della squadra di Fausto Leali;

, concorrente della squadra di Fausto Leali; Giorgio Zuccolo, concorrente della squadra di Benedetta Caretta.

Io Canto Senior 2025: giudici

La giuria di questa particolare versione di Io Canto è formata da Claudio Amendola, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Chiara Tortorella e Iva Zanicchi. A loro si affiancano nel ruolo di capitani, per guidare le sei rispettive squadre, Benedetta Caretta, Cristina Scuccia, Fausto Leali, Mietta, Lola Ponce e Anna Tatangelo.

Io Canto Senior: diretta finale 31 gennaio 2025

La finale di Io Canto Senior verrà trasmessa questa sera in prima serata su Canale 5, a partire dalla 21:30 circa. L’appuntamento si potrà seguire anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove sono recuperabili tutte le precedenti puntate e le rispettive clip.

TvBlog, come di consueto, seguirà e commenterà tutta la finale con un liveblogging.