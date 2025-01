Questa sera, venerdì 24 gennaio 2025, su Canale 5 va in onda la semifinale della prima edizione di Io Canto Senior. Il talent show musicale che celebra i migliori talenti over 45 condotto da Gerry Scotti, sotto la direzione artistica di Roberto Cenci.

Io Canto Senior, puntata 24 gennaio 2025: anticipazioni

Tutti i concorrenti si sfideranno direttamente uno contro l’altro, con l’obiettivo di conquistare uno dei 12 posti disponibili per la finale.

Come sempre, a sostenere e ad accompagnare nelle loro esibizioni gli interpreti in gara, mettendo a disposizione la loro esperienza, i capitani: Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta. In giuria: Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi.

Il vincitore della scorsa puntata è stato Alessandro Rea, mentre i due concorrenti eliminati al ballottaggio sono stati Alberico Lombardi e Silvia Siragusa.

Anche per questa fase di gara, sfida dopo sfida, verrà stilata la classifica finale in cui verrà decretato il vincitore di puntata, mentre due concorrenti verranno eliminati. A decidere chi accederà alla finalissima saranno le votazioni della giuria e quelle del quinto giudice Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101, Radio Ufficiale del programma. Il voto definitivo potrà essere ribaltato dal pubblico presente in sala composto da cento persone.

Accompagnata dalla live band, diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.

Io Canto Senior, il programma

“Io Canto senior” è un programma realizzato da RTI. La regia e la direzione artistica sono di Roberto Cenci.

Io Canto Senior, puntata 24 gennaio 2025: dove vederla in tv e streaming

La puntata di Io Canto Senior andrà in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21:35. In contemporanea l’appuntamento si potrà seguire anche in diretta streaming su Mediaset Infinity accedendo alla sezione ‘dirette’, sia dal sito che da app sui dispositivi abilitati.

TvBlog seguirà il programma in diretta minuto per minuto con l’immancabile liveblogging.