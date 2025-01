Uomini e Donne, la puntata di venerdì 31 gennaio 2025: cos’è successo oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, venerdì 31 gennaio 2025, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Francesca Sorrentino, Gianmarco Steri e Tina Cipollari) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Margherita Aiello, Morena Farfante, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, Fabio Cannone, Mario Cusitore, Diego Di Fazio, Sabrina Zago, Cristina Zappone, Renato Francione e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri, abbiamo visto l’esterna tra Francesca e Gianluca. Quest’ultimo, in studio, è stato criticato da Tina Cipollari che lo trova falso e costruito.

Diego, invece, ha cambiato idea circa l’esclusiva che ha dato a Sabrina nelle scorse puntate. Diego ha anche conosciuto una donna giunta in studio per lui ma ha deciso di non tenerla.

Morena, invece, ha invitato Giorgio ad uscire ma quest’ultimo ha rifiutato.

Gaetano, invece, tra Liviana e Gloria, ha deciso di concentrarsi unicamente su quest’ultima.

Erika, invece, ha deciso di chiudere sia con Antonio che con Massimo.

Prosegue, infine, la conoscenza tra Tanina e Raimondo.

Uomini e Donne, puntata 31 gennaio 2025: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo Tina Cipollari, nel blocco dedicato al suo trono speciale, conoscere due nuovi corteggiatori.

Gianmarco, invece, conoscerà ben 100 corteggiatrici che saranno tutte presenti in studio.

Per quanto riguarda il Trono Over, invece, Claudia e Giorgio si siederanno al centro studio.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

