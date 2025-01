Oggi, giovedì 30 gennaio 2025, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Gianmarco Steri e Francesca Sorrentino. Protagonisti anche i cavalieri e le dame del

Oggi, giovedì 30 gennaio 2025, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Gianmarco Steri e Francesca Sorrentino. Protagonisti anche i cavalieri e le dame del Trono Over.

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata di ieri abbiamo visto il ritorno di Tina al trono del programma dopo l’appello lanciato giorni fa. Si presentano a lei tre uomini: Antonino, Riccardo e Cosimo. Dopo una chiacchierata con i tre pretendenti (centrata soprattutto sui soldi), Tina ha scelto di tenere in studio solo Cosimo. Anche Gianmarco fa il suo primo ingresso da tronista, gli sono state presentate diverse ragazze fra le 3000 che hanno inviato la loro richiesta.

Nel trono classico, Francesca è uscita con Gianmarco. Lui l’ha portato in un posto per lui importante quando era piccolino: “Sono uno che vuole dimostrare sempre”. Francesca ammette che avrebbe voluto un bacio alla fine “Perché sarebbe stata la ciliegina sulla torta”. Lui non ha voluto baciarla perché è stato male nelle puntate precedenti (per Gianluca) e quindi diventa razionale.

Gemma è uscita con Stefano. In studio dice che è stata una conoscenza piacevole, ma Tina chiaramente non sembra vedere bene nemmeno questa frequentazione. Gemma non si fa intimidire e decide di andare avanti, lui pure.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 30 gennaio 2025

La puntata si aprirà ancora con Francesca e Gianmarco. Successivamente arriverà anche l’esterna con Gianluca.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Diego ha conosciuto una nuova Dama giunta in studio per lui.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione