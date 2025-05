Ascolti tv venerdì 21 febbraio 2025: The Voice Senior a 3,7 mln (24%), Le onde del passato a 2.4 mln (15%) [TA]

Gli ascolti tv del venerdì, col ritorno di The Voice Senior e dei Fratelli di Crozza.

NB: Dati in TA (in parentesi il ‘vecchio standard’)

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la prima puntata di The Voice Senior (live) ha registrato 3.728.000 telespettatori, share 23,96% (3.708.000 23,99%).

Su Canale 5 la serie Le onde del passato ha ottenuto 2.432.000 telespettatori, share 14,81% (2.412.000, 14,78%).

Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.188.000, 8.32% (1.176.000, 8,28%).

Su Nove Fratelli di Crozza 1.098.000 telespettatori, share 6,09% (1.095.000, 6,11%).

Su Italia 1 il film Safe House – Nessuno è al sicuro è stato visto da un netto di 966.000 telespettatori, share 5,66% (962.000, 5,67%).

Su La7 Propaganda Live 953.000 telespettatori, share 6,91% (946.000, 6,90%).

Su Rai 2 il film Il mio nome è vendetta 644.000 telespettatori, share 3,55% (640.000, 3,55%).

Su Rai 3 FarWest è stato visto nella presentazione da 411.000 telespettatori, share 2,06%, e nel programma 512.000, 3,13% (406.000, 2,04% e 509.000, 3,13%).

Su Tv8 Cucine da incubo 403.000, 2,18% (402.000, 2,18%).

Su Real Time Il forno delle meraviglie 247.000, 1.34%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti 4.771.000, 24,42% (4.756.000, 24,44%); Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 6.014.000, 29,86% (5.987.000, 29,90%); Striscia la notizia su Canale 5 2.825.000, 14,02% telespettatori, share (2.818.000, 14,07%). Su Rai 2 Tg2 Post 449.000, 2,22% (447.000, 2,22%). Su Rai 3 Blob ha raccolto 939.000, 5,02% (936.000, 5,03%) e a seguire Via dei Matti n. 0 878.000, 4,51% (874.000, 4,51%); Il cavallo e la torre 1.208.000, 6,05% (1.202.000, 6,04%); Un posto al sole 1.490.000, 7,37% (1.459.000, 7,26%). NCIS su Italia 1 registra 1.254.000 telespettatori, share 6,24% (1.250.000, 6,25%) mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 862.000 telespettatori, share 4,34% e 826.000, 4,07% (857.000, 4,34% e 820.000, 4,07%). Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.596.000 telespettatori, share 7,91% (1.588.000, 7,91%), mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 413.000 telespettatori, share 2,06% (412.000, 2,06%) e su Nove Cash or Trash? è ha registrato 718.000 telespettatori, share 3,58% (718.000 3,60%). Su Real Time Casa a prima vista 725.000, 3,62% (725.000, 3,67%).

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.204.000, 23,44% e nel game (la Ghigliottina) un netto di 4.479.000, 27% (3.196.000, 23,47%, 4.463.000, 27,02%), mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.190.000 telespettatori, share 17,28% e nel game un netto di 3.204.000, 20,25% (2.184.000, 17,30% 3.196.000, 20,28%). Su Rai 2 il match Italia – Galles, UEFA Nations League Femminile, ha ottenuto un netto di 413.000, 2,79% (411.000, 2,78%). Su Italia 1 CSI ha ottenuto 562.000 telespettatori, share 3,12% (560.000, 3,12%). La promessa su Rete 4 ha raccolto 812.000 telespettatori, share 4,41% (798.000, 4,34%), mentre su La7 Famiglie d’Italia 321.000, 2,15%(320.000, 2.15%).

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 415.000telespettatori, share 10,88% (413.000 10,87%), mentre UnoMattina ha registrato un netto di 899.000 18,78% (897.000, 19,84%); Storie Italiane nella prima parte 835.000, 18,99% e nella seconda 940.000, 17,75% (829.000, 19,03% e 936.000, 17,79%); È sempre Mezzogiorno 1.700.000, 17,42% (1.696.000, 17,50%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club 200.000, 4,53% (199.000, 4,53%); Sci – Coppa del Mondo femminile 281.000, 5,99%; I Fatti Vostri Speciale ha registrato nella prima parte 601.000, 9,05% e nella seconda 960.000, 10,06% (600.000, 9,10% e 957.000, 10,09%). Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 203.000, 4,22%, e nel segmento Extra 178.000, 4,07% (202.000, 4,22% e 177.000, 4,05%); ReStart 209.000, 4,84% (208.000, 4,84%); Elisir nella presentazione 167.000, 3,81%, e nel programma 257.000, 5,49% (166.000, 3,82% e 256.000, 5,52%); Mixer Storia 230.000, 4% (229.000, 4%); dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 508.000, 4,50% (506.000, 4,51%); Passato e Presente 520.000, 4,04% (518.000, 4,05%). Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto nella prima parte 896.000 telespettatori, share 19,79%, nella seconda 782.000, 18,04% (892.000, 19,80% e 777.000, 18,09%) con Forum a 1.318.000, 18,15% (1.315.000, 18,23%). Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 263.000 telespettatori, share 3,95% (262.000, 3,96%) e su Rete 4 Terra Amara 253.000, 5,32% (252.000, 5,32%); Tempesta d’amore 292.000, 6,66% (282.000, 6,49%); Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 294.000 telespettatori, share 5,60% (292.000, 5,59%) e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 586.000, 5,12% (584.000, 5,13%). La7 ha ottenuto con Omnibus 217.000 telespettatori, share 4,74%, nel segmento News 137.000, 3,53% e nel Dibattito 223.000, 4,74% (216.000, 4,74%, 137.000, 3,55%, 222.000, 4,74%); quindi Coffee Break 254.000, 5,78% (253.000, 5,81%) e L’aria che tira 363.000, 6,49% (362.000, 6,51%) e L’aria che tira Oggi 441.000, 4,36% (439.000, 4,37%).

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.982.000, 15,62%, nella prima parte 1.697.000, 14,55%, e nella seconda 1.555.000, 16,58% (1.973.000, 15,65%, nella prima parte 1.692.000, 14,71% e nella seconda 1.549.000, 16,70%); Il Paradiso delle Signore 1.676.000, 18,86% (1.614.000, 18,48%); La vita in diretta nella presentazione 1.731.000, 19.47% e nel programma 2.154.000, 20,91% (1.722.000, 19,46% e 2.146.000, 20,92%). Su Rai 2 Sci – Coppa del Mondo femminile 897.000, 7,05%; Ore 14 Light un netto di 802.000, 7,17% (792.000, 7,19%;) BellaMa’ nella prima parte 590.000, 6,44%, e nella seconda 726.000, 8,35% (588.000, 6,51% e 725.000, 8,40%); La porta magica 509.000, 5,68% (508.000, 5.70%). Su Rai 3 Gocce di Petrolio 342.000, 3,66% (341.000, 3,70%), Note italiane 325.000, 3,71% (324.000, 3,74%), Geo 1.109.000, 10,64% (1.107.000, 10,67%).

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.300.000 telespettatori, share 17,94% (2.291.000, 17,98%), Tradimento 2.442.000, 20,05% (2.385.000, 19,78%); Uomini e donne (live) 2.540.000, 24,71% e nel finale 1.935.000, 21,47% (2.431.000, 24,01% e 1.908.000, 21,50%); Amici di Maria De Filippi 1.765.000, 19,86% (1.681.000, 19,29%); My Home My Destiny 1.435.000, 16,49% (1.428.000, 16,48%); Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.236.000, 13,81%, nella seconda 1.342.000, 13,28% e nei saluti 1.503.000, 13,14% (1.232.000, 13,83%, 1.338.000, 13,30% e 1.500.000, 13,16%). Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 433.000 telespettatori, share 3,46% (430.000, 3,47%); Lethal Weapon 427.000, 4,41% (426.000, 4,42%). Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 776.000 telespettatori, 6,70% di share (774.000, 6,77%); a seguire il Tg4 – Diario del giorno 460.000, 5,02% (459.000, 5,08%), e il film Un incontro per la vita un netto di 453.000, 4,57% (452.000, 4,58%). Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 514.000, 4,28%, nel programma 422.000, 4,41% e nel segmento Focus 356.000, 4,04% (513.000, 4,33%, 420.000, 4,46%, 355.000, 4.05%); La Torre di Babele Doc 212.000, 2,07% (212.000, 2,08%).

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Tv7 712.000, 12,98% (708.000, 13,02%); Rai 2 Tango ha registrato 161.000 telespettatori, share 1,40%, e nel segmento Casquè 115.000, 1,70% (160.000 1,40% e 115.000, 1,72%). Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 259.000, 3,49% (257.000, 3,49%). Su Italia 1 il film Terminator 2 – Il giorno del giudizio ha registrato un netto di 427.000, 7,02% (425.000, 7,05%). Su Rete 4 All rise 219.000, 5,23% (215.000, 5,18%).

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.175.000, 24,57% (3.163.000, 24,63%); ore 20:00 4.883.000, 25,70% (4.864.000, 25,71%).

3.175.000, 24,57% (3.163.000, 24,63%); 4.883.000, 25,70% (4.864.000, 25,71%). Tg2 ore 13:00 1.659.000, 13,91% (1.651.000, 13,95%); ore 20:30 803.000, 4,03 (799.000, 4,03%).

1.659.000, 13,91% (1.651.000, 13,95%); 803.000, 4,03 (799.000, 4,03%). Tg3 ore 14:30 1.236.000, 10,36% (1.233.000, 10,45%); ore 19:00 1.936.000, 12,75% (1.930.000, 12,75%).

1.236.000, 10,36% (1.233.000, 10,45%); 1.936.000, 12,75% (1.930.000, 12,75%). Tg5 ore 13:00 2.750.000, 22,56% (2.742.000, 22,56%); ore 20:00 3.768.000, 19,64% (3.759.000, 19,68%).

2.750.000, 22,56% (2.742.000, 22,56%); 3.768.000, 19,64% (3.759.000, 19,68%). Studio Aperto ore 12:25 1.085.000, 11,15% (1.081.000, 11,18%); ore 18:30 516.000, 4,26% (514.000, 4,26%).

1.085.000, 11,15% (1.081.000, 11,18%); 516.000, 4,26% (514.000, 4,26%). Tg4 ore 12.00 397.000, 5,22% (396.000, 5,25%); ore 18:55 606.000, 4% (604.000, 4%).

397.000, 5,22% (396.000, 5,25%); 606.000, 4% (604.000, 4%). Tg La7 ore 13:30 733.000, 5,71% (731.000, 5,73%); ore 20:00 1.488.000, 7,77% (1.483.000, 7,77%).

Dati AUDITEL™