The Voice Senior 2025, cast, concorrenti ed esibizioni: ecco cos’è successo nella prima puntata. Il liveblogging di TvBlog

Questa sera, venerdì 21 febbraio 2025, andrà in onda su Rai 1, la prima puntata della quinta edizione di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa nel ruolo di coach.

The Voice Senior 2025, prima puntata 21 febbraio: anticipazioni

Stasera torna in onda lo spin-off di The Voice riservato a cantanti over 60, giunto alla quinta stagione che sarà composta da 8 puntate.

La prima parte della stagione, come di consueto, è dedicata alle Blind Auditions, le audizioni al buio durante le quali i coach sono chiamati a scegliere i talenti del loro team, ascoltando l’esibizione di spalle, senza poter vedere il concorrente. Se la voce dei concorrenti conquisterà i coach, questi ultimi si volteranno per provare ad aggiudicarsi il concorrente. Se più coach si volteranno, sarà il concorrente a decidere in quale team gareggiare.

Anche quest’anno, i coach avranno due armi durante le Blind Auditions: il tasto Blocco, che impedisce ad un altro coach di scegliere il concorrente, e il tasto Seconda Chance, che consente ad ogni coach di far esibire di nuovo un concorrente nel caso in cui non abbia convinto nessuno al primo tentativo.

Le puntate dedicate alle Blind Auditions saranno 6.

The Voice Senior 2025, concorrenti e coach: chi sono?

Nella puntata di questa sera, conosceremo i primi concorrenti che, oltre ad esibirsi, racconteranno anche la loro storia personale.

I coach sono gli stessi che abbiamo visto nella recente edizione di The Voice Kids: Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

Bertè, D’Alessio e Clementino hanno preso parte a tutte e 4 le stagioni precedenti. Per Arisa, invece, sarà la seconda edizione.

The Voice Senior 2025, prima puntata 21 febbraio: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire The Voice Senior in diretta dalle ore 21:30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento in tempo reale, con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:30.