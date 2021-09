Tale e Quale Show torna nel prime time del venerdì e apre la stagione dei ‘varietà’ Rai contro la seconda puntata del Grande Fratello Vip 6. Ma la prima serata è attratta anche dalla risposta di Barbara Palombelli alle polemiche scoppiate dopo una frase estrapolata da Forum sui femminicidi. La sfida degli ascolti però è vinta con una certa tranquillità dalla prima di Tale e Quale Show, rinvigorito dall’arrivo di Cristiano Malgioglio, che ha quasi doppiato in teste la seconda del Grande Fratello Vip 6, ferma a 2 mln. Ottimo il dato di Rambo, che all’ennesima replica su Italia 1 ottiene quasi 1,3 milioni, superando di poco NCIS su Rai 2 mentre Quarto Grado sfiora il milione di telespettatori con la Palombelli ospite dopo la bufera.

Prime Time

Su Rai 1 Tale e Quale Show , prima puntata (recensione), ha registrato 3.969.000 telespettatori, share 22,48%.

, prima puntata (recensione), ha registrato 3.969.000 telespettatori, share 22,48%. Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.273.000 telespettatori, share 5,97%. Bull 817.000, 4,24%.

ha registrato 1.273.000 telespettatori, share 5,97%. 817.000, 4,24%. Su Rai 3 Il film Dolceroma ha registrato 462.000 telespettatori, share 2,28%.

ha registrato 462.000 telespettatori, share 2,28%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato 2.001.000 telespettatori, share 14,70%.

ha registrato 2.001.000 telespettatori, share 14,70%. Su Italia 1 Il film Rambo ha registrato un netto di 1.298.000 telespettatori, share 6,49%.

ha registrato un netto di 1.298.000 telespettatori, share 6,49%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 965.000 telespettatori, share 6,34%.

ha registrato 965.000 telespettatori, share 6,34%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 704.000 telespettatori, share 4,81%.

ha registrato 704.000 telespettatori, share 4,81%. Su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 354.000 telespettatori, share 1,8%.

è stata vista da 354.000 telespettatori, share 1,8%. Su Nove Lo spettacolo Sono nata il 23 ha registrato 609.000 telespettatori, share 3,1%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.281.000 telespettatori, share 20,03%.

ha registrato 4.281.000 telespettatori, share 20,03%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 813.000 telespettatori, share 3,79%.

ha registrato 813.000 telespettatori, share 3,79%. Su Rai 3 Blob .000, %. Via dei Matti n.0 885.000, 4,41%. Un posto al sole 1.526.000, 7,11%.

.000, %. 885.000, 4,41%. 1.526.000, 7,11%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.154.000 telespettatori, share 14,76%.

ha registrato 3.154.000 telespettatori, share 14,76%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.092.000 telespettatori, share 5,14%.

ha registrato 1.092.000 telespettatori, share 5,14%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 976.000 telespettatori, share 4,68% e 876.000, 4,07%.

ha registrato 976.000 telespettatori, share 4,68% e 876.000, 4,07%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.323.000 telespettatori, share 6,17%.

ha registrato 1.323.000 telespettatori, share 6,17%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 300.000 telespettatori, share 1,4%.

ha registrato 300.000 telespettatori, share 1,4%. Su Nove Deal With It ha registrato 516.000 telespettatori, share 2,5%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.562.000 telespettatori, share 21,82% e nel game un netto di 3.994.000, 26,10%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.562.000 telespettatori, share 21,82% e nel game un netto di 3.994.000, 26,10%. Su Rai 2 NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 662.000 telespettatori, share 3,64%.

ha registrato un netto di 662.000 telespettatori, share 3,64%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nella presentazione 1.449.000 telespettatori, share 12,94% e nel game un netto di 2.404.000, 16,34%.

ha registrato nella presentazione 1.449.000 telespettatori, share 12,94% e nel game un netto di 2.404.000, 16,34%. Su Italia 1 CSI ha registrato 530.000 telespettatori, share 3,01%.

ha registrato 530.000 telespettatori, share 3,01%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 813.000 telespettatori, share 4,33%.

ha registrato 813.000 telespettatori, share 4,33%. Su La7 The Good Wife ha registrato 106.000 telespettatori, share 1,03% e 137.000, 0,95%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 975.000 telespettatori, share 19,98%. Storie italiane nella prima parte 810.000, 17,38% e nella seconda 797.000, 14,39%. È sempre Mezzogiorno 1.614.000, 15,54%.

ha totalizzato un netto di 975.000 telespettatori, share 19,98%. nella prima parte 810.000, 17,38% e nella seconda 797.000, 14,39%. 1.614.000, 15,54%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 363.000 telespettatori, share 6,07% e nella seconda 669.000, 7%.

ha registrato nella prima parte 363.000 telespettatori, share 6,07% e nella seconda 669.000, 7%. Su Rai 3 Agorà ha registrato nella presentazione 287.000, 5,56%, nel programma 369.000, 7,56% e nel segmento Extra 263.000, 5,62%. Elisir nella presentazione 226.000, 4,83% e nel programma 312.000, 5,69%. Dopo il TG Quante Storie 627.000, 5,99%. Storie in movimento 496.000, 4,05%. Passato e presente 427.000, 3,06%.

ha registrato nella presentazione 287.000, 5,56%, nel programma 369.000, 7,56% e nel segmento Extra 263.000, 5,62%. nella presentazione 226.000, 4,83% e nel programma 312.000, 5,69%. Dopo il TG 627.000, 5,99%. 496.000, 4,05%. 427.000, 3,06%. Su Canale 5 Morning News nella prima parte 764.000, 15,40% e nella seconda 573.000, 12,30%. Forum ha registrato 1.301.000 telespettatori, share 17,23%.

nella prima parte 764.000, 15,40% e nella seconda 573.000, 12,30%. ha registrato 1.301.000 telespettatori, share 17,23%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 210.000 telespettatori, share 3,02%.

ha registrato 210.000 telespettatori, share 3,02%. Su Rete 4 The Closer ha ottenuto 83.000 telespettatori, share 1,77%. Detective in corsia 111.000, 2%. Dopo il Tg Il Segreto 193.000, 1,80%. La signora in giallo 597.000, 4,39%.

ha ottenuto 83.000 telespettatori, share 1,77%. 111.000, 2%. Dopo il Tg 193.000, 1,80%. 597.000, 4,39%. Su La7 Omnibus ha registrato 145.000 telespettatori, share 2,99%, nel segmento News 116.000, 2,87% e nel Dibattito 125.000, 2,49%. Coffee Break 105.000, 2,24%. L’aria che tira 254.000, 4,52%; L’aria che tira – Oggi 382.000, 3,62%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.312.000, 11,08%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.603.000, 16,79%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.277.000, 14,52% e nel programma 1.441.000, 15,64%.

1.312.000, 11,08%. ha registrato 1.603.000, 16,79%. ha registrato nella presentazione 1.277.000, 14,52% e nel programma 1.441.000, 15,64%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 444.000 telespettatori, share 3,57%. Detto Fatto 315.000, 3,14%. Calcio Femminile 462.000, 4,41%.

ha registrato 444.000 telespettatori, share 3,57%. 315.000, 3,14%. 462.000, 4,41%. Su Rai 3 Aspettando Geo 605.000, 6,53%. Geo ha registrato 795.000 telespettatori, share 8,51%.

605.000, 6,53%. ha registrato 795.000 telespettatori, share 8,51%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.556.000 telespettatori, share 18,46%. Una Vita 2.373.000, 18,62%. Uomini e donne 2.363.000, 21,39%. GF Vip 1.687.000, 17,85%. Love is in the air 1.539.000, 17,19%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.203.000, 13,83% e nel programma 1.350.000, 14,43%.

ha registrato 2.556.000 telespettatori, share 18,46%. 2.373.000, 18,62%. 2.363.000, 21,39%. 1.687.000, 17,85%. 1.539.000, 17,19%. nella presentazione 1.203.000, 13,83% e nel programma 1.350.000, 14,43%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 649.000 telespettatori, 4,94%. Friends 173.000, 1,96%.

ha registrato 649.000 telespettatori, 4,94%. 173.000, 1,96%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 865.000 telespettatori, 7,04% di share. Il film La strada a spirale un netto di 357.000, 3,80%.

ha registrato un netto di 865.000 telespettatori, 7,04% di share. Il film un netto di 357.000, 3,80%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 181.000 telespettatori, share 1,40% e nel programma 175.000, 1,62%; Taga-doc 87.000, 0,98%.

Seconda serata

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 660.000 telespettatori, share 10,01 %.

ha registrato 660.000 telespettatori, share 10,01 %. Su Rai 2 Bull ha registrato 665.000 telespettatori, share 4,53%. Dante 222.000, 2,59%.

ha registrato 665.000 telespettatori, share 4,53%. 222.000, 2,59%. Su Rai 3 La mia passione – Noemi 271.000, 1,99%. Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 215.000 telespettatori, share 2,79%.

271.000, 1,99%. ha registrato un netto di 215.000 telespettatori, share 2,79%. Su Italia 1 Il film Lo specialista ha registrato un netto di 459.000 telespettatori, share 2,58%.

ha registrato un netto di 459.000 telespettatori, share 2,58%. Su Rete 4 Caccia alla spia ha registrato 224.000 telespettatori, share 2,57%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.215.000, 22,57%; ore 20:00 4.936.000, 25,90%.

3.215.000, 22,57%; 4.936.000, 25,90%. Tg2 ore 13:00 1.771.000, 13,73%; ore 20:30 1.332.000, 6,34%.

1.771.000, 13,73%; 1.332.000, 6,34%. Tg3 ore 14:30 1.562.000, 12,51%; ore 19:00 1.712.000, 12,65%.

1.562.000, 12,51%; 1.712.000, 12,65%. Tg5 ore 13:00 2.595.000, 19,73%; ore 20:00 3.465.000, 17,83%.

2.595.000, 19,73%; 3.465.000, 17,83%. Studio Aperto ore 12:25 1.330.000, 12,72%; ore 18:30 532.000, 5,04%.

1.330.000, 12,72%; 532.000, 5,04%. Tg4 ore 12.00 331.000, 4,03%; ore 18:55 484.000, 3,48%.

331.000, 4,03%; 484.000, 3,48%. Tg La7 ore 13:30 487.000, 3,50%; ore 20:00 906.000, 4,69%.

Ascolti Real Time

In access prime time Cortesie per gli ospiti ha ottenuto 372.000 telespettatori, share 1,8%. In prima serata la terza puntata di Bake Off Italia ha ottenuto 589.000 telespettatori, share 2,9%. In seconda serata i nuovi episodi de Il castello delle cerimonie hanno ottenuto 331.000 telespettatori, share 2,2%.

Dati AUDITEL™