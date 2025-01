Natale è davvero finito ora che iniziano anche nuovi programmi in prime time: la Garanzia Primaverile entra nel vivo…

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Dalla strada al palco, prima puntata (live, recensione), ha registrato 3.003.000 telespettatori, share 18,95%. Su Canale 5 Io Canto Senior, prima puntata (live), ha ottenuto 2.205.000 telespettatori, share 15,79%. Su Italia 1 il film The transporter è stato visto da un netto di 1.495.000 telespettatori, share 7,96%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.190.000, 8,15%. Su La7 Propaganda Live 968.000 telespettatori, share 6,83%. Su Rai 2 Ritorno in Paradiso 780.000 telespettatori, share 3,98%. Su Rai 3 FarWest è stato visto nella presentazione da 416.000 telespettatori, share 2,04%, e nel programma 536.000, 3,24%. Su Tv8 Cucine da incubo 488.000, 2,54%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 448.000 telespettatori, share 2.37%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti 4.636.000, 23,47%; Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 5.832.000, 28,32%; Striscia la notizia su Canale 5 2.813.000 telespettatori, share 13,68%. Su Rai 2 Tg2 Post 474.000, 2,27%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 939.000, 5,01% e a seguire Via dei Matti n.0 911.000, 4,65%; Il cavallo e la torre 1.203.000, 5,98%; Un posto al sole 1.553.000, 7,49%. NCIS su Italia 1 registra 1.277.000 telespettatori, share 6,25% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.074.000 telespettatori, share 5,37% e 1.015.000, 4,87%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.673.000 telespettatori, share 8,15%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 623.000 telespettatori, share 3,06% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 490.000 telespettatori, share 2,39%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.087.000, 21,92%, e nel game un netto di 4.368.000, 25,73%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la Ruota della Fortuna 2.417.000 telespettatori, share 18,05% e nel game un netto di 3.449.000, 21,11%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 600.000, %3,23. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 566.000 telespettatori, share 3,10%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 862.000 telespettatori, share 4,63%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 304.000, 1,99%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato nella prima parte 314.000 telespettatori, share 12,51% e nella seconda 447.000, 10,67%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 900.000, 19,18%; Storie Italiane nella prima parte 920.000, 20,68%, e nella seconda 1.067.000, 20,80%; È sempre Mezzogiorno menù 1.615.000, 16,67%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 217.000, 4,63%; I Fatti Vostri ha registrato 511.000, 8,76% e 968.000, 10,49%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 270.000, 5,54%, e nel segmento Extra 172.000, 3,68%; ReStart 211.000, 4,76%; Elisir nella presentazione 171.000, 3,83%, e nel programma 245.000, 5,29%; Mixer Storia 255.000, 4,65%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 545.000, 4,76%; Passato e Presente 417.000, 3,32%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.090.000 telespettatori, share 23,18% e 958.000, 21,67%, con Forum a 1.419.000, 20,17%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 240.000 telespettatori, share 3,68% e su Rete 4 Terra Amara 207.000, 4,34%; Tempesta d’amore 203.000, 4,55%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 236.000 telespettatori, share 4,63% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 599.000, 5,28%. La7 ha ottenuto con Omnibus 206.000 telespettatori, share 4,57%, nel segmento News 146.000, 4,03% e nel Dibattito 211.000, 4,38%; quindi Coffee Break 199.000, 4,48% e L’aria che tira 220.000, 4,13% e L’aria che tira Oggi 437.000, 4,38%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona Special nella presentazione 1.831.000, 14,74%, e nel programma 1.732.000, 14,83%; Il Paradiso delle Signore 1.624.000, 16,89% e 1.691.000, 19,19%; La vita in diretta nella presentazione 1.505.000, 17%, e nel programma 2.001.000, 18,92%. Su Rai 2 Ore 14 989.000, 8,38%; BellaMa’ un netto di 707.000, 7,66%; La porta magica 441.000, 4,55%. Su Rai 3 Gocce di Petrolio 358.000, 3,67%; Geo 1.148.000, 11,20%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.419.000 telespettatori, share 19,21%, Endless Love 2.380.000, 19,41%; Uomini e donne (live) 2.403.000, 22,23% e nel finale 1.786.000, 18,97%; Amici di Maria De Filippi 1.332.000, 14,88%; My Home My Destiny 1.127.000, 12,76%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.221.000, 13,12%, nella seconda 1.303.000, 12,06% e nei saluti 1.636.000, 13,24%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 432.000 telespettatori, 3,48%; Person of Interest 392.000, 3,83%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 738.000 telespettatori, 6,27% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 478.000, 5,19%, e il film Il mio cane Skip un netto di 411.000, 3,86%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 487.000, 4,01%, nel programma 448.000, 4,55% e nel segmento Focus 343.000, 3,79%; La Torre di Babele Doc 199.000, 1,84%.

Ascolti tv Seconda serata

