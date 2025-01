Uomini e Donne, la puntata di venerdì 10 gennaio 2025: cos’è successo oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, venerdì 10 gennaio 2025, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Diego Tavani, Margherita Aiello, Morena Farfante, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, Fabio Cannone, Mario Cusitore, Diego Di Fazio, Sabrina Zago, Cristina Zappone e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo visto il confronto tra Michele e le sue corteggiatrici Amal e Veronica. Mary, infatti, corteggiatrice eliminata dal tronista, ha svelato alla redazione di essersi sentita spesso con Michele attraverso un profilo fake su Instagram con il quale il tronista ha contattato anche Veronica e Amal.

In studio, Michele ha chiesto scusa alla redazione e alle sue corteggiatrici che hanno voluto prendersi del tempo per decidere se perdonare il tronista oppure no.

Per quanto riguarda il trono di Francesca, invece, Gianmarco non si è presentato in puntata.

Uomini e Donne, puntata 10 gennaio 2025: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo l’esterna di Martina con Ciro e la reazione in studio di Gianmarco.

Diego e Claudia, invece, si siederanno nuovamente al centro studio. Lei gli chiederà scusa, dopo la discussione vista nelle scorse puntate, con una lettera ma lui deciderà di non riprendere la frequentazione e, per questo motivo, verrà attaccato dagli opinionisti.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata in tempo reale, con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 14:45.