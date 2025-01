Io Canto Senior 2025, prima puntata 10 gennaio. Tutte le esibizioni: eliminate Michela Ricoveri e Rosanna Cestaro

Questa sera, venerdì 10 novembre 2025, andrà in onda su Canale 5, la prima puntata di Io Canto Senior, talent show con la conduzione di Gerry Scotti. Si tratta della prima edizione del programma, che consta di quattro puntate.

Io Canto Senior 2025: anticipazioni prima puntata

Si tratta del secondo spin off del talent show Io Canto Generation (inizialmente solo Io Canto, ma nell’originale i bambini erano di età tra i 5 e i 16 anni, in Generation tra i 10 e i 15), dopo Io Canto Family, che è stato condotto nel maggio 2024 da Michelle Hunziker. In Io Canto Senior invece a sfidarsi saranno 18 concorrenti rigorosamente over 45, ovviamente cantanti ma non a livello professionale.

Alla conclusione di ogni serata, verrà pubblicità una classifica che decreterà il vincitore di puntata, mentre due concorrenti dovranno andare via. A decidere chi continuerà la gara saranno le votazioni della giuria e quelle del quinto giudice Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101, radio ufficiale della trasmissione. Il voto definitivo, come sempre, potrà essere ribaltato dal pubblico presente in sala composto da cento persone.

A giocarsela in finale saranno in dodici e solo uno si porterà a casa il montepremi di 30.000 euro in gettoni d’oro.

A dirigere l’orchestra sarà il maestro Valeriano Chiaravalle.

Io Canto Senior 2025: chi sono i supporter

Sono invece dei professionisti i supporter (ex capitani in Io Canto Generation), che aiuteranno nelle loro performance i 18 concorrenti: si tratta di Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta.

Io Canto Senior 2025: chi sono i giurati

Confermato in toto anche il team dei giurati rispetto a Io Canto Generation, ovvero i cantanti Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi, Orietta Berti e l’attore Claudio Amendola, quest’ultimo pronto a tornare con l’amata fiction di Canale 5 de I Cesaroni.

Io Canto Senior 2025, puntata 10 gennaio: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire la prima puntata di Io Canto Senior in diretta dalle ore 21:35 su Canale 5 e, in streaming, sul sito e sulla app di Mediaset Infinity.