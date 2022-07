Gli ascolti tv di sabato 9 luglio 2022 – che saranno disponibili online come sempre intorno alle 10 – non offrono molto di particolare, se non il ritorno in prima serata di The Voice Senior, rigorosamente in replica e su Rai 1. La concorrenza – ovvero l’ammiraglia Mediaset – risponde con Tu sì que vales, come del resto ha fatto nelle ultime settimane. Nel mezzo Rai 2 e La7 si danno al thriller, rispettivamente con Legami mortali e Schegge di paura, mentre Rete 4 sceglie un più rassicurante un Adriano Celentano cult ne Il Bisbetico Domato e Italia 1 punta al quarto capitolo dei Transformers.

Le proposte più interessanti arrivano dai canali ‘laterali’: Rai 3, infatti, offre in access prime time una puntata speciale di Blob dedicata all’impatto del Mundial 1982 sulla televisione (che merita le teche) e a seguire – quasi per restare in tema di ‘condottieri’ che fecero l’impresa – propone il doc Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte. Interessante anche la seconda serata con Un giorno in Pretura dedicato all’omicidio di Willy Monteiro dal titolo “Arrivanno i Bianchi”.

Chiudiamo con Nove, sempre attivo sul fronte della cronaca nera e dei casi più controversi: in prima serata infatti c’è Il delitto di Perugia – Chi ha ucciso Meredith? sul caso Kercher e sulla vicenda processuale di Amanda Knox e Raffaele Sollecito. E da non dimenticare, ovviamente, la diretta dei Carmina Burana da Piazza San Marco in prima serata su Rai 5: un evento televisivo, più che Auditel che però vale la pena di ricordare.

Diamo quindi un’occhiata agli ascolti tv di sabato 9 luglio, con i dati Auditel completi.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior,in replica, ha registrato un netto di 1.676.000 telespettatori, share 14,32%, superando in teste le repliche di Tu sì que vales che hanno ottenuto 1.520.000 telespettatori, share 15,79%. Terza piazza per Rai 2 con il thriller Legami mortali che ha registrato 774.000, 6,03%, ma ha dello stupefacente il risultato del doc di Barbero su Rai 3, Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte, che arriva a 719.000 telespettatori, share 5,57%. Segue Rete 4 con il film Il bisbetico domato che ha registrato un netto di 581.000 telespettatori, share 4,79% e ha fatto meglio di Transformers 4 che su Italia 1 ha raccolto un netto di 544.000 telespettatori, share 5%. Thriller anche su La7, che propone Schegge di paura e ottiene 523.000 telespettatori, share 4,33%. Su Nove Il delitto di Perugia – Chi ha ucciso Meredith? ha registrato 249.000 telespettatori, share 2,2% e su Tv8 la prima puntata della serie Grantchester ha registrato 201.000, 1,6%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Azzurro Shocking – Come le donne si sono riprese il calcio su Rai 1 ha registrato 1.927.000 telespettatori, share 14,47%, mentre Paperissima Sprint Estate su Canale 5 2389.000 telespettatori, share 17,96%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 886.000, 6,61%. Su Rai 3 la puntata di Blob sul Mundial 1982 ha registrato 460.000, 3,74% e a seguire Sapiens Doc 505.000, 3,84%. NCIS su Italia 1 registra 908.000 telespettatori, share 6,93% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 700.000 telespettatori, share 5,42% e nella seconda 890.000, 6,65%. Su La7 In onda registra 699.000, 5,28%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 229.000 telespettatori, share 1,7%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1834.000 telespettatori, share 20,85% e nel game un netto di 2791.000, 26,24%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 1035.000 telespettatori, share 12,32% e nel game un netto di 1.584.000, 15,35%. Serie e spin-off con Rai 2 che con N.C.I.S. Los Angeles ha ottenuto un netto di 491.000, 4,12%, mentre Italia 1 con CSI: Miami 365.000 telespettatori, share 3,15%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 604.000 telespettatori, share 4,93%. Su La7 Padre Brown 187.000, 2,35% e 135.000, 1,37%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Weekly ha totalizzato un netto di 767.000 telespettatori, share 18,86%, mentre Buongiorno Benessere estate 792.000, 16,27%; quindi Linea verde Sentieri 1.180.000, 16,81% e Linea verde Tour 2.109.000, 20,21%. Su Rai 2 Felicità La stagione dell’amore ha registrato 298.000 telespettatori, share 3,69%, mentre su Rai 3 Storie della scienza ha ottenuto 141.000, 2,98% e dopo il Tg3 Un italiano in America 387.000, 3,66%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1076.000, 16,23% mentre su Italia 1 la terza delle puntate proposte di Una mamma per amica ha registrato 191.000 telespettatori, share 3,21%. Su Rete 4 il film Amore formula 2 ha dato la linea al Tg4 con un netto di 136.000 telespettatori, share 3,13% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 178.000, 1,98% e Slow Tour Padano 193.000, 1,65%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 171.000 telespettatori, share 4,50%, nel segmento News 129.000, 4,47% e nel Dibattito 161.000, 3,94%; quindi Coffee Break 154.000, 3,79%, L’aria che tira – Diario Estate un netto di 160.000, 2,62% e Like – Tutto ciò che piace 123.000, 1,12%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha registrato 1.648.000, 14,59%, Passaggio a Nord-Ovest 1.130.000, 11,91% e la seconda delle due puntate di Morgane – Detective geniale ha ottenuto 980.000, 12,43%. Su Rai 2 la nona tappa del Giro d’Italia femminile ha registrato 814.000 telespettatori, share 7,11% e a seguire l’ottava tappa del Tour de France ha ottenuto nella diretta 1026.000, 10,97%, all’arrivo 1499.000, 17,13% con Tour Replay a 697.000, 8,74%. Su Rai 3 il film Sedotta e abbandonata ha ottenuto 533.000, 5,80% e Report nella presentazione 308.000, 3,62% e nel programma 491.000, 6,11%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.968.000 telespettatori, share 16,44%, mentre Una Vita 1.776.000, 15,45%; a seguire Come sorelle ha ottenuto 1302.000, 13,74% e il film Mary e Martha un netto di 808.000, 9,85%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 460.000 telespettatori, 3,84%, mentre l’ultima delle quattro puntate trasmesse di DC’S Legends of tomorrow 200.000, 2,37% e Powerless 150.000, 1,90%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 697.000 telespettatori, 6,44% di share; a seguire il Tg4 – Diario di guerra 310.000, 3,41%, Alfred Hitchcock Presenta – La bestia dentro di noi 190.000, 2,11% e la miniserie Anni ’50 302.000, 3,71%. Su La7 Atlantide Files ha registrato 253.000 telespettatori, share 2,54% e 265.000, 3,05%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 l’ultima puntata di Ciao maschio ha registrato 486.000 telespettatori, share 9,57%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 284.000 telespettatori, share 2,94%. Su Rai 3 Un giorno in Pretura ha registrato 544.000 telespettatori, share 6,72%. Su Italia 1 Cose di questo mondo ha registrato 230.000 telespettatori, share 5,33%, mentre su Rete 4 il film Vieni avanti cretino un netto di 202.000, 3,75%. Su La7 la serie Yellowstone ha registrato 125.000, 2,07% di share.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3183.000, 26,23%; ore 20:00 3111.000, 25,33%.

3183.000, 26,23%; 3111.000, 25,33%. Tg2 ore 13:00 1430.000, 12,58%; ore 20:30 1154.000, 8,90%.

1430.000, 12,58%; 1154.000, 8,90%. Tg3 ore 14:30 1323.000, 11,75%; ore 19:00 1110.000, 11,34%.

1323.000, 11,75%; 1110.000, 11,34%. Tg5 ore 13:00 2476.000, 21,39%; ore 20:00 2516.000, 20,26%.

2476.000, 21,39%; 2516.000, 20,26%. Studio Aperto ore 12:25 1064.000, 11,66%; ore 18:30 419.000, 5,15%.

1064.000, 11,66%; 419.000, 5,15%. Tg4 ore 12.00 316.000, 4,69%; ore 18:55 363.000, 3,61%.

316.000, 4,69%; 363.000, 3,61%. Tg La7 ore 13:30 399.000, 3,31%; ore 20:00 601.000, 4,85%.

