Gli ascolti tv dell’ultimo sabato prima della ‘tempesta sanremese’, con la finale di Tali e Quali e e un nuovo appuntamento con C’è posta per te, che si prepara ad andare in onda contro la finale di Sanremo la prossima settimana.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 C’è posta per te (tutte le storie) ha ottenuto un netto di 4.472.000 telespettatori, share 29%. Su Rai 1 Tali e Quali (live, vincitore) un netto di 3.676.000, 22.1%. Su Italia 1 il film d’animazione Il ragazzo che diventerà Re ha raccolto un netto di 932.000 telespettatori, share 5.1%. Su Rai 2 FBI ha ottenuto 776.000, 4%, ed FBI International 649.000, 3.6%. Su Rai 3 Città Segrete ha registrato 1.076.000 telespettatori, share 6.4%. Su Rete 4 il film Non c’è due senza quattro ha registrato un netto di 625.000 telespettatori, share 3.5%. Su La7 il film Allarme rosso è stato visto da 337.000 telespettatori, share 1.9%. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha registrato 324.000, 2%. Su Nove il doc Bombe su Auschwitz ha registrato 167.000 telespettatori, share 0.9%

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 PrimaFestival (recensione) 3.813.000, 20.1% Soliti Ignoti – Il ritorno 4.372.000, 22.6%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.955.000 telespettatori, share 20.5%. Su Rai 2 Tg2 Post 510.000, 2.63% mentre su Rai 3 Blob ha registrato 1.011.000, 5.61% e a seguire Le Parole nella presentazione 1.186.000, 6.37% e nel programma 1.619.000, 8.4%. NCIS su Italia 1 registra 1.141.000 telespettatori, share 6% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 794.000 telespettatori, share 4.18% e nella seconda 785.000, 4.05%. Su La7 In onda ha registrato 817.000 telespettatori, share 4.24% Su Nove I migliori fratelli di Crozza ha raccolto 257.000 telespettatori, share 1.35%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.038.000 telespettatori, share 20.58%, e nel programma un game 4.246.000, 25.62%. Su Canale 5 Avanti un altro! – Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.683.000 telespettatori, share 18.38% e nel game un netto di 3.337.000, 20.35%. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha ottenuto un netto di 508.000, 2.85%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 593.000 telespettatori, share 3.40%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 670.000 telespettatori, share 3.68%. Su La7 Lingo – Parole in gioco nel segmento La prima sfida 155.000, 1.06% e nel game 198.000, 1.21%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.300.000, 24.33%, mentre Buongiorno Benessere 1.072.000, 21.94%, Il provinciale 998.000, 16.78%, quindi Linea verde Discovery 1.361.000, 17.21% e Linea verde Life 2.382.000, 19.93%. Su Rai 2 Cook 40 ha registrato 195.000 telespettatori, share 3.32%, e Check-Up 290.000, 3.09%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 277.000, 5.28%; Mi manda Raitre 219.000, 4.28%; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale 600.000, 5.62% e TgR Mezzogiorno Italia 531.000, 3.74%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.262.000, 16.68% mentre su Italia 1 Young Sheldon ha registrato 205.000 telespettatori, share 2.67%. Su Rete 4 il film I due figli di Ringo ha dato la linea al Tg4 con 194.000 telespettatori, share 3.76% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 137.000, 1.31% e La signora in giallo 507.000, 3.69%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 173.000 telespettatori, share 3.43%, nel segmento News 115.000, 4.23% e nel Dibattito 181.000, 3.48%; quindi Coffee Break 196.000, 4.05%, L’Aria Che Tira – Diario 154.000, 2.10%; Like – Tutto ciò che piace 160.000, 1.24%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Bianca ha ottenuto 2.005.000, 15.10%, quindi Tg1: incontro di Papa Francesco 838.000, 7.91%, quindi ItaliaSì! nella prima parte 1.384.000, 12.36%, e nella seconda 1.841.000, 13.97%. Su Rai 2 Io&Te – Insieme a tutti i costi 428.000, 3.16%; Top, tutto quanto fa tendenza 415.000, 3.52%; Ti sembra normale? 343.000, 3.27%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione 961.000, 8.08% e nel programma 940.000, 8.74%, e nel segmento Extra 764.000, 7.49%; Frontiere 581.000, 5.63%; Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 597.000, 5.39% e nel programma 983.000, 7.57%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato un netto di 2.708.000 telespettatori, share 19.60%; Terra Amara 2.626.000, 23.36%; Verissimo nel programma 2.299.000, 22.19% e nei Giri di Valzer 2.348.000, 18.62%. Su Italia 1 Freedom Short ha registrato 419.000 telespettatori, 3.38%, mentre il primo episodio di Forever 341.000, 3.24%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 793.000 telespettatori, 6.15% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 445.000, 4.19% e Colombo un netto di 551.000, 4.59%. Su La7 Campionato di calcio femminile: Juventus – Milan ha registrato 134.000, 1.17%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 Ciao Maschio 773.000, 12.63%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto un netto di 251.000 telespettatori, share 2.35%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 422.000, 4.25%. Su Italia 1 il film Il gigante dell’acqua un netto di 321.000, 3.33%. Su Rete 4 il film Se mi lasci non vale un netto di 214.000, 2.44%. Su La7 Hannibal 61.000, 1.51%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.761.000, 26.44%; ore 20:00 4.643.000, 25.58%.

Tg2 ore 13:00 1.477.000, 11.12%; ore 20:30 1.030.000, 5.41%.

Tg3 ore 14:30 1.798.000, 13.60%; ore 19:00 1.921.000, 12.20%.

Tg5 ore 13:00 2.929.000, 21.61%; ore 20:00 3.966.000, 21.69%.

Studio Aperto ore 12:25 1.097.000, 10.36%; ore 18:30 544.000, 3.94%.

Tg4 ore 12.00 310.000, 4.11%; ore 18:55 718.000, 4.48%.

Tg La7 ore 13:30 . 518.000, 3.64%; ore 20:00 793.000, 4.34%.

