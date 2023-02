Tali e Quali 2023, vince Roy Paladini

Il vincitore di Tali e Quali 2023 è Roy Paladini, che ha portato nello show di Carlo Conti l’imitazione di Michael Jackson. Il concorrente è arrivato secondo nella terza puntata di questa edizione di Tali e Quali, dove si è presentato per la prima volta al pubblico di Rai1 con l’imitazione di Michael Jackson sulle note di Beat it, brano del 1983.

Nonostante Roy Paladini conquistò tutti, pubblico in sala in primis, con quell’esibizione, che riscosse anche un buon giudizio da parte dei giurati, quella puntata venne però vinta dall’Andrea Bocelli di Federico Serra, che invece nel corso della finale è scivolato più basso in classifica, posizionandosi al quarto posto, dietro al podio formato dal Vasco Rossi di Michele Carovano e il Ligabue di Francesco Paculli, secondo classificato di questa edizione.

Nel corso della finale invece Roy Paladini, barista di professione e imitatore per passione, ha portato il celebre brano Thriller, che ha prodotto fin da subito i suoi risultati, nonostante Cristiano Malgioglio non abbia apprezzato nell’ascolto la sola esibizione vocale nel primo minuto dandogli, in una scala da 1 a 5, solo 1, mentre ben più generosi sono stati Giorgio Panariello, che ha dato un 5, e Loretta Goggi, che invece ha dato un 4.

Roy Paladini nelle classifiche finali formulate da i cinque giurati della finale – la giuria era allargata a Ubaldo Pantani e Gabriella Germani – è stato in testa solo in quella stilata da Ubaldo Pantani. Nelle classifiche dei tre giurati stabili (Goggi, Malgioglio e Panariello) invece è sempre stato in cima Francesco Pasculli con il suo Ligabue, compensato però dal settimo posto ricevuto nella classifica di Gabriella Germani e dal quinto posto in quella di Ubaldo Pantani.

La vittoria di Tali e Quali 2023 è stata subito dedicata al piccolo figlio Leon, di cui Roy Paladini ha mostrato un piccolo guanto grigio, baciato subito dopo la proclamazione.