Tali e Quali 2023, la finale: anticipazioni e liveblogging

Questa sera arriva su Rai1 la finale dell’edizione 2023 di Tali e Quali. Arriva infatti a compimento con l’appuntamento di questa sera la seconda edizione di Tali e Quali, che ha visto confermato il successo, in termini di ascolti, della prima edizione, andata in onda esattamente un anno fa. Il programma, nato nel 2019 in un solo appuntamento come spin-off “nip” di Tale e Quale Show, è firmato da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario D’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis.

Tali e Quali 2023, la finale: concorrenti

Saranno dieci i concorrenti che prenderanno parte alla finale di Tali e Quali. Hanno, infatti, avuto accesso alla finale, oltre alla coppia di ripetenti formata da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, che questa sera dovranno imitare Cristiano Malgioglio e Cristina D’Avena, i primi due classificati dei precedenti quattro appuntamenti e il miglior terzo classificato scelto settimana scorsa dai giurati. I concorrenti che prenderanno dunque parte alla finale sono: Martina Cascio (Adele), Francesco Pasculli (Ligabue), Massimo Ronza (Fausto Leali), Roberto Romanelli (Ivan Graziani), Federico Serra (Andrea Bocelli), Roy Paladini (Michael Jackson), Moonskin (Maneskin), Fulvio Cerulli (Piero Pelù) e Michele Carovano (Vasco Rossi).

Tali e Quali 2023, la finale: giurati

A giudicare le performance interpretative di questa sera saranno come al solito Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A loro questa sera si aggiungeranno due imitatori di professione, che però, a differenza delle altre sere, non saranno “tali e quali” a nessuno. I due giudici aggiuntivi della finale di Tali e Quali 2023 saranno Ubaldo Pantani e Gabriella Germani.

Tali e Quali 2023, la finale: quando e dove va in onda

La finale di questa edizione di Tali e Quali andrà in onda questa sera in prima serata su Rai1, a partire dalle 21:25 circa. Si potrà seguire anche in diretta streaming su RaiPlay e attraverso il nostro immancabile liveblogging.