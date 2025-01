Gli ascolti tv del sabato, con C’è posta per te, Ora o mai più e diversi film che anticipano il Giorno della Memoria.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 C’è posta per te [21:29 – 00:42] (live) ha ottenuto 4.461.000 telespettatori, share 29,72%. Su Rai 1 Ora o mai più [21:32 – 01:18] (live) ha ottenuto un netto di 2.290.000, 16,80%. Su La7 In altre parole è stato visto da 1.048.000 telespettatori, share 5,85%. Su Rai 2 SWAT 831.000, 4,49%, e 859.000, 4,98%. Su Rete 4 il film Schindler’s List ha registrato 839.000 telespettatori, share 5,54%. Su Italia 1 il film Kung fu Panda 3 ha raccolto un netto di 742.000 telespettatori, share 4,19%. Su Nove Accordi & disaccordi ha registrato 480.000 telespettatori, share 2,92%. Su Rai 3 il film Anna Frank e il diario segreto ha registrato 385.000 telespettatori, share 2,16% (la presentazione di Maria Latella a 498.000, 2,65% e il commento post film, in seconda serata, a 249.000, 1,56%). Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 309.000, 1,75%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) ha registrato 5.717.000, 30,62%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.774.000 telespettatori, share 14,82%. Su Rai 2 Tg2 Post 354.000, 1,87%. Su Rai 3 Blob ha registrato 877.000, 4,96%; La confessione 923.000, 5,08% e nel Finale 824.000, 4,36%. NCIS su Italia 1 registra 1.181.000 telespettatori, share 3,68%, mentre 4 di sera weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 929.000 telespettatori, share 5,14% e nella seconda 751.000, 3,98%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 542.000, 2,94%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 298.000 telespettatori, share 1,62%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.874.000 telespettatori, share 21,09%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.018.000, 25,24%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.340.000 telespettatori, share 17,94% e nel game un netto di 2.931.000, 19,14%. Su Rai 2 Le leggi del cuore 233.000, 1,43%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 614.000 telespettatori, share 3,63%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 850.000 telespettatori, share 4,93%. Su La7 Famiglie d’Italia 282.000, 1,91%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte un netto di 1.276.000, 23,55% e nella seconda 1.135.000, 20,87%. Buongiorno Benessere 1.043.000, 18,32%; Linea Verde Tipico 1.669.000, 15,30%; Speciale Tg1 – Giubileo della Comunicazione 1.033.000, 13,81%; Linea Bianca 2.273.000, 17,50%. Su Rai 2 il film Arf ha registrato 38.000 telespettatori, share 0,74%; Italian Green 126.000, 2,34%; Sci Alpino – Discesa femminile Garmish 549.000, 9,74%; Sci Alpino – Discesa maschile Kitsbuhel 865.000, 9,98%. Su Rai 3 Agorà weekend nella presentazione 173.000, 3,76%, e nel programma 281.000, 5,43%; Mi manda Rai 3 270.000, 5%; TgR Gli Amici animali ha ottenuto 170.000, 3,04%; TGR Bellitalia 214.000, 3,70%; TgR Officina Italia 440.000, 6,53%; dopo il Tg3 TgR Il Settimanale 673.000, 6,17%; Tgr Petrarca 437.000, 3,37%; TgR Mezzogiorno Italia 464.000, 3,28%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.126.000, 13,90% mentre su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 225.000 telespettatori, share 2,72%. Su Rete 4 Terra Amara ha registrato 269.000, 5,77%; il film-tv Poirot: Delitto in cielo 146.000, 2,66%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 584.000, 4,65%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 206.000 telespettatori, share 4,61%, nel segmento News 130.000, 4,48%, e nel Dibattito 216.000, 4,15%; Coffee Break sabato 195.000, 3,53%; Uozzap Classic 141.000, 2,39%; L’aria che tira – Diario 173.000, 1,96%; Like – Tutto ciò che piace 206.000, 1,63%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Le stagioni dell’amore ha ottenuto 1.305.000, 9,76%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 978.000, 8,36%, quindi A Sua immagine nella prima parte 837.000, 8,01%, e nella seconda 888.000, 8,43%; Sabato in diretta 1.143.000, 10,35% e nella seconda parte 1.514.000, 12,52%. Su Rai 2 Playlist – Tutto ciò che è musica 379.000, 2,84%; Storie di donne al bivio Weekend un netto di 624.000, 5,59%; Top – Tutto quanto fa tendenza 422.000, 4,01%; Onorevoli Confessioni 228.000, 2,06%; Dribbling 286.000, 2,25%. Su Rai 3 Tv Talk 893.000, 7,81%, e nel segmento Extra 789.000, 7,54%; La Biblioteca dei Sentimenti 453.000, 4,32%; Report nella presentazione 505.000, 4,80% e nel programma 863.000, 7,31%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.456.000 telespettatori, share 18,35%; Tradimento 2.182.000, 19,61%; Verissimo 2.100.000, 20%, e nei Giri di Valzer 2.091.000, 17,97%. Su Italia 1 Sfida impossibile 333.000, 2,40%; I Simpson 296.000, 2,21%; The Equalizer 380.000, 3,38%; Grande Fratello .000, %. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 879.000 telespettatori, 6,77% di share; Planet Earth III – Le meraviglie della natura 420.000, 3,78%; il film La 25a ora un netto di 494.000, 4,44%. Su La7 La Torre di Babele – Il mondo nuovo di Donald Trump 430.000, 3,34%; TrumpStory 285.000, 2,65%; Eden – Missione pianeta 307.000, 2,76%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Techetechetè Top Ten 529.000, 13,70%. Su Rai 2 90° minuto del Sabato 544.000, 3,87%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 216.000, 1,55%; Il Presidio 190.000, 1,73%. Su Canale 5 Speciale Tg5 – I bambini della Shoah 909.000, 16,60%. Su Italia 1 il film Aiuto, ho ristretto i miei amici! un netto di 388.000, 3,53%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.575.000, 25,25%; ore 20:00 4.346.000, 24,72%.

3.575.000, 25,25%; 4.346.000, 24,72%. Tg2 ore 13:00 1.456.000, 11,15%; ore 20:30 604.000, 3,32%.

1.456.000, 11,15%; 604.000, 3,32%. Tg3 ore 14:30 1.861.000, 13,91%; ore 19:00 1.566.000, 10,54%.

1.861.000, 13,91%; 1.566.000, 10,54%. Tg5 ore 13:00 2.826.000, 21,37%; ore 20:00 3.529.000, 19,94%.

2.826.000, 21,37%; 3.529.000, 19,94%. Studio Aperto ore 12:25 1.093.000, 10,11%; ore 18:30 540.000, 4,28%.

1.093.000, 10,11%; 540.000, 4,28%. Tg4 ore 12.00 393.000, 4,74%; ore 18:55 650.000, 4,37%.

393.000, 4,74%; 650.000, 4,37%. Tg La7 ore 13:30 773.000, 5,47%; ore 20:00 1.194.000, 6,75%.

Dati AUDITEL™