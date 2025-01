La terza puntata di C’è Posta Per Te in onda sabato 25 gennaio 2025 a partire dalle 21,25 su Canale 5: anticipazioni, ospiti e storie, segui la diretta live su TvBlog

Terzo appuntamento con “C’è Posta per te“, che torna questa sera su Canale 5 con un nuovo atto della sua ventottesima edizione. Protagoniste come sempre saranno le storie e le emozioni della gente comune che si affida al programma per cercare di trovare una soluzione alle problematiche familiari che sta vivendo.

C’è Posta Per Te è il luogo dove le storie di ricongiungimenti familiari, che sembrano impossibili, prendono vita. Dove situazioni sentimentali giunte al capolinea possono trovare una seconda possibilità, e dove relazioni complicate riescono a riscoprire un lieto fine.

È il programma dove i primi amori, mai dimenticati, riescono a riabbracciarsi, anche dopo decenni, con affetto e allegria. Tutto questo grazie all’incredibile empatia e sensibilità di Maria De Filippi, che, con la sua straordinaria capacità, riesce a cogliere l’essenza più profonda delle persone, intercettando i loro bisogni, le loro fragilità e il desiderio di un nuovo inizio.

Il programma è ideato da Maria De Filippi, con Alberto Silvestri, e prodotto da Fascino P.g.t., con la regia di Paolo Carcano.

C’è posta per te, gli ospiti della terza puntata

Anche questa sera due sorprese imperdibili attendono il pubblico:

Annalisa , l’artista multiplatino e regina del pop italiano, pronta a emozionare con la sua musica.

, l’artista multiplatino e regina del pop italiano, pronta a emozionare con la sua musica. Álvaro Morata, amatissimo attaccante del Milan e della nazionale spagnola, simbolo di talento e passione.

A recapitare gli inviti di Maria, come sempre, i quattro postini che con le loro biciclette sono diventati un’icona del programma: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo.

C’è posta per te, dove vederlo in tv e streaming

La terza puntata della ventottesima edizione di C’è posta per te andrà in onda questa sera, sabato 1825 gennaio, su Canale 5 a partire dalle 21:25 circa. Si potrà seguire in diretta streaming anche su Mediaset Infinity, dove sarà poi recuperabile l’intera puntata, insieme alle singole storie, al termine della serata.

TvBlog seguirà e commenterà l’intera puntata con il consueto liveblogging.