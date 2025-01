Terzo appuntamento questa sera su Rai 1 per Ora o mai più, il talent show che riporta sotto i riflettori alcuni cantanti che, dopo esserci stati per un più o meno lungo periodo, erano finiti in una zona d’ombra. Alla conduzione ci sarà come sempre Marco Liorni, che ha ereditato la trasmissione da Amadeus, conduttore delle prime due edizioni.

Ora o mai più è un programma nato da un’idea di Carlo Conti, Pasquale Romano, Emanuele Giovannini e Leopoldo Siano. La trasmissione, prodotta in collaborazione con Ballandi, è scritta da Marco Liorni, Sergio Rubino, Paolo Biamonte, Simone Di Rosa e Rossella Rizzi. A dirigere l’orchestra dal vivo è il maestro Leonardo De Amicis, mentre a guidare la regia è Stefano Mignucci.

Ora o mai più 2025: cast

Il cast del programma è formato da 16 cantanti, divisi rispettivamente nel ruolo di concorrenti-allievi e coach-giurati. A loro si aggiungono le presenze di Marco Liorni, che conduce la trasmissione, e di Leonardo De Amicis, che dirige l’orchestra.

Ora o mai più 2025: giudici

Otto sono i coach-giurati: Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli, Marco Masini, Rita Pavone, Patty Pravo, Raf e Donatella Rettore. Ecco invece come sono abbinati con i rispettivi “allievi”:

Alex Britti è il coach di Matteo Amantia;

Gigliola Cinquetti è la coach di Pierdavide Carone;

Riccardo Fogli è il coach di Anonimo Italiano;

Marco Masini è il coach di Loredana Errore;

Rita Pavone è la coach di Valerio Scanu;

Patty Pravo è la coach di Pago;

Raf è il coach di Antonella Bucci;

Donatella Rettore è la coach di Carlotta.

Ora o mai più 2025: cantanti

Ecco gli otto cantanti che fanno parte del cast di questa nuova edizione del programma come concorrenti:

Anonimo Italiano , pseudonimo di Roberto Scozzi, noto per esibirsi negli anni Novanta indossando una maschera argentata: uno dei suoi brani più celebri è Anche questa è vita;

, pseudonimo di Roberto Scozzi, noto per esibirsi negli anni Novanta indossando una maschera argentata: uno dei suoi brani più celebri è Anche questa è vita; Matteo Amantia degli Sugarfree, frontman della band che raggiunse il successo nel 2004 con Cleptomania;

degli Sugarfree, frontman della band che raggiunse il successo nel 2004 con Cleptomania; Antonella Bucci , nome d’arte di Antonietta Buccigrossi: ha duettato con Eros Ramazzotti in Amarti è l’immenso per me;

, nome d’arte di Antonietta Buccigrossi: ha duettato con Eros Ramazzotti in Amarti è l’immenso per me; Carlotta , nome d’arte di Carla Quadraccia: è stata l’interprete di tormentoni come Frena e Gelosia;

, nome d’arte di Carla Quadraccia: è stata l’interprete di tormentoni come Frena e Gelosia; Pierdavide Carone : ha partecipato alla nona edizione di Amici, dove ha presentato l’inedito Di notte, ed è arrivato quinto al Festival di Sanremo 2012, insieme a Lucio Dalla, con la canzone Ninì;

: ha partecipato alla nona edizione di Amici, dove ha presentato l’inedito Di notte, ed è arrivato quinto al Festival di Sanremo 2012, insieme a Lucio Dalla, con la canzone Ninì; Loredana Errore : anche lei ha partecipato alla nona edizione di Amici, dove ha cantato per la prima volta la canzone Ragazza occhi cielo, scritta per lei da Biagio Antonacci;

: anche lei ha partecipato alla nona edizione di Amici, dove ha cantato per la prima volta la canzone Ragazza occhi cielo, scritta per lei da Biagio Antonacci; Pago , all’anagrafe Pacifico Settembre: è conosciuto per successi come Parlo di te, Vorrei tu fossi mia e Non cambi mai;

, all’anagrafe Pacifico Settembre: è conosciuto per successi come Parlo di te, Vorrei tu fossi mia e Non cambi mai; Valerio Scanu: secondo classificato nell’ottava edizione di Amici, ha vinto il Festival di Sanremo nel 2010 con Per tutte le volte che….

Ora o mai più 2025, anticipazioni puntata 25 gennaio

La serata sarà divisa in due manche. Nella prima i concorrenti si esibiranno con i loro coach, venendo valutati dagli altri coach-giurati. Nella seconda manche, invece, come la scorsa settimana, ci saranno delle sfide fra i concorrenti su un’altra cover decisa per ogni concorrente dal proprio coach. Sarà un’estrazione in diretta, però, a decidere chi sfiderà chi.

Ora o mai più 2025, diretta puntata 25 gennaio

La terza puntata di Ora o mai più andrà in onda questa sera, sabato 25 gennaio, dalle 21:30 circa su Rai 1. Si potrà seguire anche in diretta streaming su RaiPlay, dove saranno poi caricate le varie clip della serata.

TvBlog, come di consueto, proporrà dalle 21:30 il liveblogging integrale della puntata.