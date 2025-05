Gli ascolti tv del sabato, con C’è Posta per Te su Canale 5 e Ora o mai più su Rai 1.

NB: Dati in TA (in parentesi il vecchio standard).

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 C’è posta per te [21:29 – 00:44] (live) ha ottenuto 4.402.000 telespettatori, share 29,79% (4.358.000, 29,76%).

Su Rai 1 Ora o mai più [21:34 – 01:22] (live) ha ottenuto un netto di 1.984.000, 14,97% (1.972.000, 15,01%).

Su Italia 1 il film Dolittle ha raccolto un netto di 1.088.000 telespettatori, share 6,20% (1.084.000, 6.23%).

Su La7 In altre parole è stato visto da 1.013.000 telespettatori, share 5,64% (1.010.000, 5,67%).

Su Rai 3 Indovina chi viene a cena ha registrato nella presentazione 667.000 telespettatori, share 3,58%, nel programma 915.000, 5,06% e nel segmento Extra 901.000, 5,71% (663.000, 3,59%, 910.000, 5,08%, 896.000, 5,72%).

Su Rete 4 il film Nati con la camicia ha registrato un netto di 848.000 telespettatori, share 5,12% (846.000, 5,15%).

Su Rai 2 Elsbeth 573.000, 3,18% (570.000, 3,19%).

Su Nove Accordi & disaccordi ha registrato 443.000 telespettatori, share 2,68% (442.000, 2,70%).

Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 344.000, 1,91% (343.000, 1,92%).

Su Real Time Il dottor Alì 142.000, 0,89%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) ha registrato 5.531.000, 29,53%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.928.000 telespettatori, share 15,58% (2.919.000, 15,64%). Su Rai 2 Tg2 Post 436.000, 2,30%. Su Rai 3 Blob ha registrato 877.000, 4,97% (875.000, 4,99%); La confessione 837.000, 4,57%, e nel finale 705.000, 3,71% (833.000, 4,57% e 701.000, 3,72%). NCIS su Italia 1 registra 1.273.000 telespettatori, share 6,82% (1.269.000, 6,84%), mentre 4 di sera weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.010.000 telespettatori, share 5,52% e nella seconda 840.000, 4,45% (1.006.000, 5,52% e 836.000, 4,46%). Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 530.000, 2,87% (529.000, 2,89%). Su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 367.000 telespettatori, share 2% (367.000, 2%). Su Real Time Cortesie per gli ospiti 320.000, 1,72%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.934.000 telespettatori, share 21,53%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.140.000, 26,25% (2.926.000, 21,55% e un netto di 4.127.000, 26,28%). Su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.279.000 telespettatori, share 17,72% e nel game un netto di 2.997.000, 19,77% (2.274.000, 17,75% e 2.990.000, 19.80%). Su Rai 2 Blue Bloods un netto di 593.000, 3,45% (591.000, 3,45%). Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 535.000 telespettatori, share 3,17%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 832.000 telespettatori, share 4,83%. Su La7 Famiglie d’Italia 239.000, 1,65%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte un netto di 1.318.000, 23,23% e nella seconda parte 1.207.000, 22,85%. Buongiorno Benessere 1.088.000, 20,16%; Linea Bianca 1.110.000, 17,49%; Linea Verde Discovery 1.593.000, 19,80%; Linea Verde Italia 2.267.000, 19,19%. Su Rai 2 Urban Green 87.000, 1,56%; Sci Alpino Coppa del Mondo ha registrato 506.000 telespettatori, share 9,15% (495.000, 9%); Playlist 352.000, 3,74%. Su Rai 3 Agorà weekend nella presentazione 186.000, 3,57%, nel programma 264.000, 4,66%; Mi manda Rai 3 313.000, 5,69%; TgR Gli Amici animali ha ottenuto 151.000, 2,89%; TGR Bellitalia 188.000, 3,36%; TGR Officina Italia 309.000, 4,74%; dopo il Tg3 TgR Il Settimanale 565.000, 5,34%; Tgr Petrarca 425.000, 3,29%; TgR Mezzogiorno Italia 444.000, 3,11%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.184.000, 15,07% mentre su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 294.000 telespettatori, share 3,78%. Su Rete 4 Terra Amara ha registrato 326.000, 6,05%; il film-tv Poirot: Sfida a Poirot 140.000, 2,69%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 665.000, 5,31%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 216.000 telespettatori, share 4,43%, nel segmento News 133.000, 4,11%, e nel Dibattito 226.000, 4,06%; Coffee Break Sabato 236.000, 4,49%; L’ingrediente perfetto – A tu per tu 125.000, 2,12%; L’aria che tira – Diario 170.000, 1,87%; Like – Tutto ciò che piace 205.000, 1,60%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Le stagioni dell’amore ha ottenuto 1.322.000, 9,62%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 977.000, 8,44%, quindi A Sua immagine nella prima parte 805.000, 7,81%, e nella seconda 889.000, 8,95%; Sabato in diretta nella prima parte 1.283.000, 12,13% e nella seconda 1.813.000, 15,11%. Su Rai 2 Sci Alpino Coppa del Mondo femminile – Sestriere: Gigante (II manche) 1.333.000, 9,65% (1.310.000, 9,53%); Storie di donne al bivio nella presentazione 679.000, 5,74%, e nel programma un netto di 550.000, 5,07%; Top – Tutto quanto fa tendenza 426.000, 4,26%; Onorevoli Confessioni 228.000, 2,16%; Dribbling 272.000, 2,16%. Su Rai 3 Tv Talk 986.000, 8,64%, e nel segmento Extra 775.000, 7,43% (983.000, 8,68% e 773.000, 7,46%); La Biblioteca dei Sentimenti 466.000, 4,68%; Report nella presentazione 511.000, 4,97% e nel programma 957.000, 8,20%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.457.000 telespettatori, share 18,14% (2.447.000, 18,16%); Tradimento 2.430.000, 22,04% (2.381.000, 21,77%); Verissimo 2.141.000, 21,27%, nei Giri di Valzer 2.160.000, 19,28%. e nei saluti .000, % (2.131.000, 21,28%, e nei Giri di Valzer 2.153.000, 19,30%). Su Italia 1 I Simpson 483.000, 3,40%; The Equalizer 350.000, 3,49%, e 372.000, 3,48%; Grande Fratello 307.000, 2,64%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 744.000 telespettatori, 5,67% di share; il doc Planet Earth III – Le meraviglie della natura 436.000, 3,89%; il film Airport un netto di 480.000, 4,43%. Su La7 il doc Navalny: Cronaca di un omicidio di Stato 321.000, 2,58%; Barbero risponde 248.000, 2,39%; Eden – Un Pianeta da salvare 229.000, 2,15%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Serenight 496.000, 13,36%. Su Rai 2 90° minuto del Sabato 523.000, 3,82%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 564.000, 4,07%; Il presidio 375.000, 3,64%. Su Canale 5 Speciale Tg5 – Sir Elton, il Cavaliere della musica 838.000, 16,24%. Su Italia 1 il film Il Re Scorpione 2: Il destino di un guerriero un netto di 432.000, 4,77%. Su Rete 4 il film The Game: Nessuna regola un netto di 170.000, 2,52%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.776.000, 26,34%; ore 20:00 4.767.000, 27,06%.

3.776.000, 26,34%; 4.767.000, 27,06%. Tg2 ore 13:00 1.512.000, 11,56%; ore 20:30 788.000, 4,29%.

1.512.000, 11,56%; 788.000, 4,29%. Tg3 ore 14:30 1.804.000, 13,18%; ore 19:00 1.664.000, 11,37%.

1.804.000, 13,18%; 1.664.000, 11,37%. Tg5 ore 13:00 2.781.000, 20,93%; ore 20:00 3.613.000, 20,37%.

2.781.000, 20,93%; 3.613.000, 20,37%. Studio Aperto ore 12:25 1.159.000, 11,03%; ore 18:30 463.000, 3,69%.

1.159.000, 11,03%; 463.000, 3,69%. Tg4 ore 12.00 318.000, 4,05%; ore 18:55 664.000, 4,53%.

318.000, 4,05%; 664.000, 4,53%. Tg La7 ore 13:30 807.000, 5,65%; ore 20:00 1.324.000, 7,46%.

Dati AUDITEL™