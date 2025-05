Torna stasera – dopo la pausa della settimana di Sanremo – l’appuntamento del sabato sera con “C’è Posta per Te”, il celebre people show di Maria De Filippi, in onda sabato 22 febbraio, in prima serata su Canale 5. Il programma, che da anni racconta storie di sentimenti, riconciliazioni e sorprese, si conferma un punto di riferimento per il pubblico italiano.

Al centro della serata, come sempre, le emozioni e le vicende di persone comuni che, grazie alla narrazione insostituibile di Maria De Filippi, trovano uno spazio per esprimere affetti, risolvere incomprensioni e celebrare legami speciali. Ogni puntata offre un affresco autentico della società, mettendo in luce la forza dei sentimenti, l’importanza del perdono (nei casi con il lieto fine) e il valore delle relazioni umane.

C’è Posta per te, ospiti 22 febbraio 2025

Per questa nuova serata, il programma accoglierà due ospiti d’eccezione. Il primo è Mahmood, uno dei cantautori più amati e di maggior successo della scena musicale pop italiana. L’altro è Paulo Dybala, attaccante della Roma e della Nazionale argentina, noto non solo per le sue doti calcistiche, ma anche per la sua sensibilità e il legame con i tifosi. Entrambi saranno protagonisti di due sorprese speciali che regaleranno momenti di grande intensità emotiva.

A recapitare gli inviti, come da tradizione, ci saranno i postini del programma: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, sempre pronti a pedalare per portare speranza e nuove possibilità a chi decide di affidarsi a “C’è Posta per Te”.

L’appuntamento è dunque fissato per stasera su Canale 5. Ancora una volta, il programma promette di emozionare e coinvolgere il pubblico con storie di vita vera, tra riconciliazioni e gesti d’amore inaspettati.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging dalle 21.25 circa. A più tardi!