Ascolti tv sabato 18 gennaio 2025: C’è posta per te 4,7 mln (31%), Ora o mai più a 2,4 mln (17%)

Gli ascolti tv del sabato, con Stefano De Martino che chiude i pacchi su Rai 1 e apre, come regalo, la seconda puntata di C’è Posta per Te su Canale 5.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 C’è posta per te [21:30 – 00:42] (live) ha ottenuto 4.736.000 telespettatori, share 31,26%. Su Rai 1 la seconda puntata di Ora o mai più [21:34 – 01:11] (cosa è successo?) ha ottenuto un netto di 2.420.000, 17,27%. Su Rai 2 SWAT 862.000, 4,57%, e 882.000, 4,99%. Su Rai 3 il film Siccità ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 il film Kung fu Panda 2 ha raccolto un netto di 725.000 telespettatori, share 4%. Su Rete 4 il film Il bambino con il pigiama a righe ha registrato un netto di 654.000 telespettatori, share 3,71%. Su La7 In altre parole è stato visto da un netto di 840.000 telespettatori, share 4,63%. Su Tv8 E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano ha registrato 241.000, 1,26%, 257.000, 1,41%. Su Nove Accordi & disaccordi ha registrato 344.000 telespettatori, share 2,06%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) ha registrato 5.820.000, 30,94%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.906.000 telespettatori, share 15,40%. Su Rai 2 Tg2 Post 367.000, 1,93%. Su Rai 3 Blob ha registrato 899.000, 5,09%; La confessione 835.000, 4,55% e nel finale 758.000, 3,99%. NCIS su Italia 1 registra 1.131.000 telespettatori, share 6,07%, mentre 4 di sera weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 883.000 telespettatori, share 4,84% e nella seconda 730.000, 3,84%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 549.000, 2,97%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 330.000 telespettatori, share 1,78%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.755.000 telespettatori, share 20,37%, e nel game un netto di 3.799.000, 24,49%. Su Canale 5 La ruota della fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 Le leggi del cuore 207.000, 1,39% e 304.000, 1,73%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 593.000 telespettatori, share 3,54%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 751.000 telespettatori, share 4,37%. Su La7 Famiglie d’Italia un netto di 231.000, 1,61%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte un netto di 1.189.000, 20,60%, e nella seconda 1.202.000, 21,19%. Buongiorno Benessere 1.223.000, 19,53%; Linea Bianca 1.342.000, 18%; Linea Verde Tipico 1.883.000, 20,14%; Linea Verde Italia 2.549.000, 19,32%. Su Rai 2 Italian Green ha registrato 115.000 telespettatori, share 2%; Quasar 161.000, 2,81%; Sci Alpino – Discesa femminile Cortina d’Ampezzo 838.000, 9,91%; Cook 40 443.000, 3,81%. Su Rai 3 Agorà weekend nella presentazione 115.000, 2,37%, e nel programma 232.000, 4,13%; Mi manda Rai 3 305.000, 5,31%; TgR Amici animali ha ottenuto 186.000, 3,11%; TGR Bellitalia 203.000, 3,14%; Speciale TGR Agrigento – Capitale della cultura 2025 329.000, 4,08%; dopo il Tg3 Tgr Petrarca 507.000, 3,76%; TgR Mezzogiorno Italia 462.000, 3,04%; Geo 625.000, 4,09%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.255.000, 13,96% mentre su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 243.000 telespettatori, share 2,72%. Su Rete 4 Terra Amara ha registrato 257.000, 5%; il film-tv Poirot: L’assassinio di Roger Ackroyd 119.000, 2,08%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 681.000, 4,95%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 214.000 telespettatori, share 4,51%, nel segmento News 132.000, 4,69%, e nel Dibattito 231.000, 4,13%; Coffee Break 206.000, 3,50%; Uozzap 214.000, 3,07%; L’aria che tira – Diario 293.000, 2,83%; Like – Tutto ciò che piace 262.000, 1,83%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Le stagioni dell’amore ha ottenuto 1.307.000, 9,57%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 966.000, 8,33%, quindi A Sua immagine nella prima parte 874.000, 8,14%, e nella seconda 917.000, 8,66%; Sabato in diretta 1.200.000, 10,50%; 1.579.000, 12,92%. Su Rai 2 Playlist – Tutto ciò che è musica 376.000, 2,76%; Storie di donne al bivio Weekend un netto di 570.000, 5,04%; Top – Tutto quanto fa tendenza 443.000, 4,13%; Onorevoli Confessioni 229.000, 2%; Dribbling 340.000, 2,69%. Su Rai 3 Tv Talk 934.000, 8,08%, e nel segmento Extra 761.000, 7,06%; La Biblioteca dei Sentimenti 548.000, 5,12%; Report nella presentazione 577.000, 5,27% e nel programma 954.000, 7,90%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.510.000 telespettatori, share 18,80%; Endless Love 2.454.000, 22,09%; Verissimo 2.232.000, 20,68%, e nei Giri di Valzer 2.197.000, 18,44%. Su Italia 1 Sfida Impossibile 498.000, 3,33%; I Simpson 423.000, 3,15%; The Equalizer 383.000, 3,30%; Grande Fratello 302.000, 2,52%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 816.000 telespettatori, 6,15% di share; il film Anche gli angeli mangiano fagioli un netto di 575.000, 5,04%. Su La7 In viaggio con Barbero 325.000, 2,54%; Eden – Un pianeta da salvare un netto di 372.000, 3,31%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 2 90° minuto del Sabato 648.000, 4,62%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 235.000, 2,02%. Su Canale 5 Speciale Tg5 1.090.000, 19,35%. Su Italia 1 il film Aiuto, ho ristretto mamma e papà un netto di 381.000, 3,39%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.786.000, 24,90%; ore 20:00 4.562.000, 25,85%.

