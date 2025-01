Nuovo appuntamento per C’è posta per te, che arriva questa sera su Canale 5 con la seconda puntata della sua ventottesima edizione. Protagoniste come sempre saranno le storie e le emozioni della gente comune che si affida al programma per trovare una soluzione alle problematiche familiari che sta vivendo. Non mancheranno però neanche speciali sorprese per chi merita di essere protagonista di un momento davvero unico. A guidare il racconto sarà, come di consueto, Maria De Filippi, che si metterà in ascolto delle vicende personali dei propri ospiti, cercando di offrire chiavi di lettura per storie che faticano a trovare un lieto fine.

C’è posta per te è un programma ideato da Maria De Filippi, con Alberto Silvestri, e prodotto da Fascino P.g.t., con la regia di Paolo Carcano.

C’è posta per te 2025, ospiti seconda puntata

Gli ospiti che hanno accettato l’invito del programma per due sorprese sono Matteo Berrettini e Stefano De Martino. Per l’attuale conduttore di Affari Tuoi è la prima ospitata a C’è posta per te da quando è alla conduzione dell’access prime time di Rai 1, ma in passato è già stato più volte ospite. Anche il tennista ha già partecipato al programma di Maria De Filippi: è stato ospite nella quinta puntata della scorsa edizione.

C’è posta per te 2025, postini

A portare le lettere saranno come sempre gli immancabili postini. A ricoprire questo ruolo nel corso di questa edizione sono Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo. Saranno loro a rintracciare i destinatari delle missive e a invitarli in studio per confrontarsi con i mittenti delle stesse lettere.

C’è posta per te 2025, diretta seconda puntata

La seconda puntata della ventottesima edizione di C’è posta per te andrà in onda questa sera, sabato 18 gennaio, su Canale 5 a partire dalle 21:25 circa. Si potrà seguire in diretta streaming anche su Mediaset Infinity, dove sarà poi recuperabile l’intera puntata, insieme alle singole storie, al termine della serata.

TvBlog seguirà e commenterà l’intera puntata con il consueto liveblogging.