Gli ascolti tv della stagione autunnale entrano nel vivo con la prima sfida del Sabato Sera che ha visto schierati per Rai 1 la prima delle tre serate di Arena ’60 ’70 ’80 ’90 di e con Amadeus all’Arena di Verona e su Canale 5 la prima puntata stagionale di Tù sì que vales, che non cambia formula ma che forse proprio per questo resiste. Partito nel daytime anche il resto della programmazione da weekend, da UnoMattina in Famiglia a ItaliaSì, mentre su Canale 5 sono tornate le interviste di Silvia Toffanin per Verissimo (pronta anche alla lunga maratona per lo speciale di lunedì mattina con cui seguirà i funerali di Elisabetta II in diretta tv).

Vediamo però come è andata la giornata Auditel.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la prima puntata di Tù sì que vales (recensione) ha ottenuto 3.864.000 telespettatori, share 28,25%,mentre su Rai 1 Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 ’90 ha registrato 3.093.000 telespettatori, share 21,82%. Su Rai 2 Speciale Tg2 Post ha ottenuto nella prima parte 537.000, 3,32% e nella seconda 242.000, 1,57%. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena ha registrato 606.000 telespettatori, share 3,85%. Su Italia 1 il film Pan – Viaggio sull’isola che non c’è ha raccolto un netto di 481.000 telespettatori, share 3,17%, mentre su Rete 4 il film Inside man ha registrato un netto di 629.000 telespettatori, share 4,43%. Su La7 In onda – Prima serata è stato visto da 714.000 telespettatori, share 4,45%. Su Tv8 il film Il socio ha registrato 180.000, 1,3%, mentre su Nove Erba – Storia di un massacro 217.000, 1,6%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Soliti Ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 3811.000 telespettatori, share 23,63%, mentre Paperissima Sprint Estate su Canale 5 2806.000 telespettatori, share 17,41%. Su Rai 3 Blob ha registrato 727.000, 4,79% e a seguire Sapiens Doc – Un solo pianeta 623.000, 3,90%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 918.000 telespettatori, share 5,73% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 722.000 telespettatori, share 4,56% e nella seconda 783.000, 4,85%. Su La7 In onda 948.000, 5,87%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 467.000 telespettatori, share 2,9% e su Nove Ficarra e Picone – Sono cose che capitano ha raccolto 162.000 telespettatori, share 1,1%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.356.000 telespettatori, share 22,41% e nel game un netto di 3.646.000, 28,05%, mentre su Canale 5 Il weekend di Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.707.000 telespettatori, share 17,18% e nel game un netto di 2.286.000, 18,19%. Serie e spin-off con Rai 2 che con N.C.I.S. Los Angeles ha ottenuto un netto di 506.000, 3,45%, mentre Italia 1 con NCIS ha ottenuto 573.000 telespettatori, share 4,02%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi .000 telespettatori, share %. Su La7 Lingo – Parole in gioco 170.000, 1,38%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia (recensione) ha totalizzato un netto di 990.000 telespettatori, share 18,95%, mentre Buongiorno Benessere 866.000, 17,48%, quindi Il provinciale 996.000, 17,31%, Linea verde Start 1.285.000, 17,08% e Linea verde Life – Il meglio 2.061.000, 17,90%. Su Rai 2 Felicità La stagione dell’amore ha registrato 292.000 telespettatori, share 3,22%, mentre su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 318.000, 6,08%, Mi manda RaiTre 240.000, 4,80% e nel segmento Extra 307.000, 6,39%, quindi Storie delle nostre città 242.000, 3,47%; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale 804.000, 7,59% e il doc Soyalism 401.000, 3,01%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.143.000, 15,44% mentre su Italia 1 la terza delle puntate proposte di Una mamma per amica ha registrato 204.000 telespettatori, share 3,13%. Su Rete 4 il film Gli eroi del west ha dato la linea al Tg4 con 137.000 telespettatori, share 2,70% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 177.000, 1,71% e La signora in giallo 493.000, 3,70%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 209.000 telespettatori, share 4,54%, nel segmento News 143.000, 4,52% e nel Dibattito 215.000, 4,15%; quindi Coffee Break Sabato 181.000, 3,73%, L’Aria Che Tira – Diario 200.000, 2,78%, Like – Tutto ciò che piace 185.000, 1,47%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il paradiso delle signore (che recupera le puntate perse) 1.558.000, 13,38%, mentre la prima puntata di Italia Sì! (recensione) ha registrato nella presentazione 843.000, 10,01%, nella prima parte 1.169.000, 13,86% e nella seconda 1.169.000, 15,50%. Su Rai 2 la Ginnastica Ritmica,con la quarta medaglia di Sofia Raffaeli, ha ottenuto 610.000, 7,08%. Su Rai 3 PresaDiretta, in replica, ha ottenuto nella presentazione 347.000, 4,16% e nel programma 347.000, 5,52%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.297.000 telespettatori, share 17,89%, Una vita 1.816.000, 18,79%, Verissimo (recensione) nel programma 1.832.000, 21,81% e nei Giri di Valzer 1.751.000, 19,45%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 586.000 telespettatori, 4,36%, mentre Flash 268.000, 3,09%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 582.000 telespettatori, 4,96% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 478.000, 5,38% e il film Il vigile un netto di 388.000, 4,40%. Su La7 la Serie A femminile ha registrato un netto di 105.000, 1,03%; L’incoronazione di Elisabetta II 125.000, 1,42%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 il doc Eurovision Song Contest ha registrato 710.000 telespettatori, share 9,83%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 164.000 telespettatori, share 1,29%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 436.000, 3,36% e Un giorno in Pretura ha registrato 433.000 telespettatori, share 5,37%. Su Canale 5 La buonanotte di Tù sì que vales 2.004.000, 33,55%. Su Italia 1 il film Un ponte per Terabithia ha registrato 243.000 telespettatori, share 3,22%, mentre su Rete 4 il film Blood Father un netto di 244.000, 4,63%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.782.000, 27,78%; ore 20:00 4.420.000, 29,02%.

3.782.000, 27,78%; 4.420.000, 29,02%. Tg2 ore 13:00 1.763.000, 13,63%; ore 20:30 1.195.000, 7,51%.

1.763.000, 13,63%; 1.195.000, 7,51%. Tg3 ore 14:30 1.858.000, 15,18%; ore 19:00 1.546.000, 12,99%.

1.858.000, 15,18%; 1.546.000, 12,99%. Tg5 ore 13:00 2.872.000, 21,99%; ore 20:00 3.086.000, 20,16%.

2.872.000, 21,99%; 3.086.000, 20,16%. Studio Aperto ore 12:25 1.287.000, 12,48%; ore 18:30 519.000, 5,37%.

1.287.000, 12,48%; 519.000, 5,37%. Tg4 ore 12.00 356.000, 4,84%; ore 18:55 620.000, 5,06%.

356.000, 4,84%; 620.000, 5,06%. Tg La7 ore 13:30 495.000, 3,63%; ore 20:00 783.000, 5,11%.

