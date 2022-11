Gli ascolti tv del sabato con un’altra sfida tra Ballando con le Stelle, che perde Luisella Costamagna per infortunio, e la semifinale di Tù sì que vales, che chiude la puntata ricordando l’assistente di studio Piero Sonaglia. Ma vediamo come sono andati gli ascolti di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la semifinale di Tù sì que vales (live e finalisti) ha ottenuto 3.823.000 telespettatori, share 26,54%, mentre su Rai 1 la sesta puntata di Ballando con le stelle 18 (live) ha registrato un nel segmento Ballando… tutti in pista 4.411.000 telespettatori, share 23,21% e nel programma un netto di 3.814.000, 26,10%. Su Rete 4 il film Lo chiamavano Trinità… ha registrato un netto di 899.000 telespettatori, share 5,30%. Su Rai 3 Sapiens – Un solo pianeta ha registrato 883.000 telespettatori, share 5,42%. Su Rai 2 la serie Blue Bloods ha ottenuto 747.000, 3,94%. Su Italia 1 il film d’animazione Minions ha raccolto un netto di 740.000 telespettatori, share 4,13%. Su Tv8 F1 GP San Paolo, in differita, ha registrato 609.000, 3,21%. Su La7 la miniserie Il processo di Norimberga è stato visto da 311.000 telespettatori, share 2,06%. Su Nove Sparita nel nulla – Il caso Elena Ceste ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Striscia la notizia su Canale 5 ha registrato 3.347.000 telespettatori, share 17,64%. Su Rai 2 Tg2 Post 799.000, 4,23% mentre su Rai 3 Blob ha registrato 908.000, 5,15% e a seguire Le Parole nella presentazione 1.108.000, 6,01% e nel programma 1.372.000, 7,24%. NCIS su Italia 1 registra 1.066.000 telespettatori, share 5,63% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 870.000 telespettatori, share 4,61% e nella seconda 947.000, 5,01%. Su La7 In onda 718.000, 3,77%. Su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 407.000 telespettatori, share 2,18%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.867.000 telespettatori, share 21,40% e nel game un netto di 4.008.000, 25,59%, mentre su Canale 5 Caduta libera – Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.433.000 telespettatori, share 18,43% e nel game un netto di 3.129.000, 20,13%. Serie e spin-off con Rai 2 che con N.C.I.S. Los Angeles ha ottenuto un netto di 582.000, 3,35%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 590.000 telespettatori, share 3,49%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 643.000 telespettatori, share 3,59%. Su La7 Lingo – Parole in gioco 213.000, 1,43%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.341.000, 25,44%, mentre la Buongiorno Benessere 904.000, 19,60%, Il provinciale 1.068.000, 19,15%, quindi Linea verde Explora 1.468.000, 19,57% e Linea verde Life 2.330.000, 20,57%. Su Rai 2 Cook 40 ha registrato 233.000 telespettatori, share 4,20%,; Check-up 417.000, 4,66%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 292.000, 5,58%; Mi manda Raitre 214.000, 4,34%; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale 673.000, 6,70% e TgR Mezzogiorno Italia 491.000, 3,58%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.182.000, 16,58% mentre su Italia 1 Kung Fu ha registrato 182.000 telespettatori, share 2,86%. Su Rete 4 Poirot ha dato la linea al Tg4 con un netto di 98.000 telespettatori, share 2% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 160.000, 1,61% e La signora in giallo 671.000, 5,07%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 168.000 telespettatori, share 3,68%, nel segmento News 118.000, 3,92% e nel Dibattito 173.000, 3,34%; quindi Coffee Break sabato 182.000, 3,96%, L’Aria Che Tira – Diario 137.000, 2,39%; Le parole della salute 137.000, 1,48%; Like – Tutto ciò che piace 164.000, 1,33%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Ballando on the road ha registrato 1.664.000, %, Passaggio a Nord-Ovest 982.000, 9,18%, ItaliaSì! nella prima parte 1.606.000, 14,92% e nella seconda 2.018.000, 16,56%. Su Rai 2 Ti sembra normale? ha ottenuto 248.000, 1,95%, Top – Tutto quanto fa tendenza 341.000, 3,51%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione 973.000, 8,68% e nel programma 954.000, 9,43%; Frontiere 560.000, 5,82%; Report, in replica, ha ottenuto nella presentazione 526.000, 4,93% e nel programma 809.000, 6,66%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato un netto di 2.539.000 telespettatori, share 19,64%, Una vita 2.304.000, 22,34%, Verissimo 2.026.000, 20,51% e nei Giri di Valzer 2.172.000, 18,14%. Su Italia 1 Freedom Short ha registrato 483.000 telespettatori, 4,13%, mentre Superman & Lois 223.000, 1,96%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 556.000 telespettatori, 4,57% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 363.000, 3,63% e Beautiful Serengeti un netto di 420.000, 4,53%; Colombo 526.000, 4,62%. Su La7 il film The Queen – La Regina ha registrato 210.000, 1,87; il film Quel che resta del giorno 246.000, 2,30%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 2 la prima puntata di Onorevoli confessioni ha ottenuto 300.000 telespettatori, share 2,06%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 422.000, 4,10% e Un giorno in Pretura ha registrato 344.000 telespettatori, share 6,12%. Su Italia 1 il film Il gatto con gli stivali un netto di 335.000, 3,09%. Su Rete 4 Confessione Reporter un netto di 147.000, 1,52%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.649.000, 26,60%; ore 20:00 4.583.000, 25,66%.

3.649.000, 26,60%; 4.583.000, 25,66%. Tg2 ore 13:00 1.643.000, 12,97%; ore 20:30 999.000, 5,28%.

1.643.000, 12,97%; 999.000, 5,28%. Tg3 ore 14:30 1.846.000, 14,64%; ore 19:00 1.816.000, 12,15%.

1.846.000, 14,64%; 1.816.000, 12,15%. Tg5 ore 13:00 2.805.000, 21,71%; ore 20:00 3.774.000, 20,93%.

2.805.000, 21,71%; 3.774.000, 20,93%. Studio Aperto ore 12:25 1.160.000, 11,64%; ore 18:30 641.000, 5,05%.

1.160.000, 11,64%; 641.000, 5,05%. Tg4 ore 12.00 276.000, 3,88%; ore 18:55 618.000, 4,06%.

276.000, 3,88%; 618.000, 4,06%. Tg La7 ore 13:30 473.000, 3,46%; ore 20:00 880.000, 4,89%.

Dati AUDITEL™