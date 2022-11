Ballando con le Stelle 2022, puntata 12 novembre: anticipazioni

A scendere in pista come ballerina per una notte sarà questa sera Giovanna Ralli. A lei si aggiungeranno sulla pista tutte le undici coppie rimaste in gara, compresi gli acciaccati Gabriel Garko e Luisella Costamagna. Questa sera è poi previsto il secondo appuntamento di Ballando con te, il torneo che prende avvio dall’esperienza di Ballando on the road.

Ballando con le Stelle 2022, puntata 12 novembre: concorrenti

Si metteranno in gara anche questa sera le undici coppie ancora non eliminate all’interno di questa edizione. Scenderanno dunque in pista Iva Zanicchi e Samuel Peron, Paola Barale e Roly Maden, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, Rosanna Banfi e Simone Casula, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Gabriel Garko e Giada Lini, Enrico Montesano e Alessandra Tripoli, Dario Cassini e Lucrezia Lando, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, Alessandro Egger e Tove Villfor. Sono invece state eliminate le coppie formate da Marta Flavi e Simone Arena e Giampiero Mughini e Veera Kinnunen.

Ballando con le Stelle 2022, puntata 12 novembre: dove seguirla

La sesta puntata di questa diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle si potrà seguire in diretta su Rai1 dalle 20:40 circa e in diretta streaming su RaiPlay. TvBlog commenterà e seguirà in diretta tutta la puntata.