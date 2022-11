Ballando con le stelle 2022: Giovanna Ralli ballerina per una notte della sesta puntata

Lei è una delle attrici italiane fra le più acclamate e più prestigiose del nostro panorama cinematografico. Due David di Donatello e due Nastri d’argento nel suo splendido curriculum. Stiamo parlando di Giovanna Ralli, attrice che è stata diretta da alcuni dei più grandi registi nazionali, ricordiamo Mario Monicelli, Ettore Scola, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica. Al suo fianco hanno recitato attori del calibro di Vittorio Gassman, Aldo Fabrizi, Totò, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni e Renato Pozzetto. TvBlog parla di Giovanna Ralli perchè sarà ospite della prossima puntata di Ballando con le stelle, lo show campione di ascolti del sabato sera della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo diretto e condotto da Milly Carlucci.

Una presenza speciale di Giovanna Ralli alla sesta puntata di Ballando con le stelle, dove vestirà gli abiti di ballerina per una notte, in quel ruolo che è molto importante nella geometria del meccanismo dello show del sabato sera di Rai1. Sarà infatti grazie a lei che Alberto Matano e Rossella Erra potranno assegnare il mitico “tesoretto” a due delle coppie in gara per conquistare la coppa di campione dell’edizione 2022 del varietà prodotto con l’amabile collaborazione della società di produzione televisiva Ballandi multimedia.

Giovanna Ralli sarà dunque la ballerina per una notte della sesta puntata di Ballando con le stelle che per la verità, come riportato dal profilo twitter del sito internet “Che tv che fa“, avrebbe dovuto avere in pista nel prossimo sabato sera anche il cantante Bobby Solo che in realtà, secondo quanto apprende TvBlog non ci sarà. Roberto Satti, questo il nome di battesimo di Bobby Solo, dovrebbe essere il ballerino per una notte della settima puntata di Ballando con le stelle. Ricordiamo che Bobby Solo ha cantato in coppia proprio con Iva Zanicchi la canzone “Zingara” che trionfò al Festival di Sanremo del 1969. Vediamo l’interpretazione di Bobby Solo della canzone nel film omonimo di Mariano Laurenti “Zingara” interpretato dallo stesso Bobby Solo con Loretta Goggi.

Questa l’esecuzione di Iva Zanicchi di “Zingara” tratta dal finale del Festival di Sanremo 1969 :

Appuntamento dunque per la sesta puntata di Ballando con le stelle a sabato sera, 11 novembre 2022, subito dopo l’edizione delle ore 20 del Tg1 con Milly Carlucci e la sua allegra brigata capitanata da Paolo Belli, con l’insostituibile giuria formata da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotti, il tutto diretto dall’ottimo Luca Alcini.