Ascolti tv sabato 1° febbraio 2025: C’è posta per te a 4,9 mln (32%), Ora o mai più a 2,3 mln (17%)

Gli ascolti tv del sabato, che cade nel primo giorno del ‘Santo’ mese di Febbraio…

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 C’è posta per te (live) ha ottenuto 4.864.000 telespettatori, share 31,78%. Su Rai 1 la quarta puntata di Ora o mai più (live) ha ottenuto un netto di 2.256.000, 16,54%. Su La7 In altre parole è stato visto da 1.091.000 telespettatori, share 5,95%. Su Italia 1 il film Nanny McPhee – Tata Matilda ha raccolto un netto di 952.000 telespettatori, share 5,20%. Su Rai 2 Elsbeth (recensione) 887.000, 4,69%, e 813.000, 4,47%. Su Rai 3 il film Rapito ha registrato 732.000 telespettatori, share 4,16%. Su Rete 4 il film Io sto con gli ippopotami ha registrato un netto di 726.000 telespettatori, share 4,15%. Su Nove Accordi & disaccordi ha registrato 431.000 telespettatori, share 2,50%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 321.000, 1,73%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) ha registrato 5.731.000, 30,42%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.977.000 telespettatori, share 15,75%. Su Rai 2 Tg2 Post 442.000, 2,33%. Su Rai 3 Blob ha registrato 798.000, 4,51%, La confessione 904.000, 4,87%, e nel finale 883.000, 4,68%. NCIS su Italia 1 registra 1.280.000 telespettatori, share 6,85%, mentre 4 di sera weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 847.000 telespettatori, share 4,58% e nella seconda 754.000, 3,98%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 465.000, 2,49%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 297.000 telespettatori, share 1,60%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.984.000 telespettatori, share 21,24%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.127.000, 25,65%. Su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.424.000 telespettatori, share 17,53% e nel game un netto di 2.941.000, 18,71%. Su Rai 2 Blue Bloods un netto di 533.000, 3,07%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 543.000 telespettatori, share 3,19%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 794.000 telespettatori, share 4,56%. Su La7 Famiglie d’Italia 243.000, 1,62%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte un netto di 1.217.000, 21,35% e nella seconda 1.225.000, 21,47%. Buongiorno Benessere 1.158.000, 19,36%; Linea Bianca 1.226.000, 17,22%; Linea Verde Tipico 1.670.000, 19,07%; Linea Verde Italia 2.466.000, 19,86%. Su Rai 2 Quasar 146.000, 2,54%; Italian Green ha registrato 264.000 telespettatori, share 3,66%; Cook 40 327.000, 3,18%. Su Rai 3 Agorà weekend nella presentazione 206.000, 4,38%, e nel programma 318.000, 5,79%; Mi manda Rai 3 407.000, 7,15%; TgR Amici animali ha ottenuto 247.000, 4,33%; TGR Bellitalia 291.000, 4,61%; TgR Officina Italia 353.000, 4,84%; dopo il Tg3 TgR Il Settimanale 723.000, 6,38%; Tgr Petrarca 465.000, 3,40%; TgR Mezzogiorno Italia 562.000, 3,70%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.210.000, 14,10% mentre su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 365.000 telespettatori, share 4,24%. Su Rete 4 Terra Amara ha registrato 279.000, 5,43%; il film-tv Poirot a Styles Court un netto di 187.000, 3,05%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 639.000, 4,82%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 238.000 telespettatori, share 5,08%, nel segmento News 121.000, 4,04%, e nel Dibattito 270.000, 4,91%; Coffee Break Sabato 245.000, 4,28%; Uozzap 225.000, 3,40%; L’aria che tira – Diario 258.000, 2,64%; Like – Tutto ciò che piace 254.000, 1,89%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Le stagioni dell’amore ha ottenuto 1.570.000, 11,26%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.188.000, 9,83%, quindi A Sua immagine nella prima parte 945.000, 8,61%, e nella seconda 861.000, 7,97%; Sabato in diretta nella prima parte 1.242.000, 10,94%, e nella seconda 1.776.000, 14,40%. Su Rai 2 Playlist – Tutto ciò che è musica 464.000, 3,34%; Rugby: Sei Nazioni 2025 Scozia – Italia ha registrato un netto di 630.000, 5,57%; Onorevoli Confessioni 226.000, 1,95%; Dribbling 294.000, 2,24%. Su Rai 3 Tv Talk 1.114.000, 9,38%, e nel segmento Extra 898.000, 8,17%; La Biblioteca dei Sentimenti 449.000, 4,13%; Report nella presentazione 707.000, 6,34% e nel programma 972.000, 7,80%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.318.000 telespettatori, share 15,41%, 2.257.000, 15,86%, 2.405.000, 17,88% 2.407.000, 18,71%; Tradimento 2.162.000, 18,73%; Verissimo 2.198.000, 20,19%, e nei Giri di Valzer 2.322.000, 19,32%. Su Italia 1 Sfida impossibile 559.000, 3,73%; I Simpson 492.000, 3,56%; The Equalizer 425.000, 3,68%; Grande Fratello 308.000, 2,54%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 793.000 telespettatori, 5,84% di share; Planet Earth III – Le meraviglie della natura 426.000, 3,67%; il film Assassinio sull’Orient Express nella prima parte 379.000, 3,47% e nella seconda 371.000, 3,02%. Su La7 La Torre di Babele – La tregua 440.000, 3,24%; Eden – Un pianeta da salvare 282.000, 2,50%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Techetechetè Top Ten 541.000, 13,92%. Su Rai 2 90° minuto del Sabato 445.000, 3,13%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 254.000, 2,25%. Su Canale 5 Speciale Tg5 – L’era dei droni 1.004.000, 18,38%. Su Italia 1 il film Piccola peste un netto di 393.000, 3,26%. Su Rete 4 il film Race – Il colore della vittoria un netto di 216.000, 2,89%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 4.074.000, 26,78%; ore 20:00 4.584.000, 26,02%.

4.074.000, 26,78%; 4.584.000, 26,02%. Tg2 ore 13:00 1.443.000, 10,50%; ore 20:30 814.000, 4,38%.

1.443.000, 10,50%; 814.000, 4,38%. Tg3 ore 14:30 1.995.000, 13,43%; ore 19:00 1.647.000, 10,90%.

1.995.000, 13,43%; 1.647.000, 10,90%. Tg5 ore 13:00 2.913.000, 20,82%; ore 20:00 3.555.000, 19,96%.

2.913.000, 20,82%; 3.555.000, 19,96%. Studio Aperto ore 12:25 1.126.000, 10,06%; ore 18:30 634.000, 4,92%.

1.126.000, 10,06%; 634.000, 4,92%. Tg4 ore 12.00 417.000, 4,38%; ore 18:55 650.000, 4,29%.

417.000, 4,38%; 650.000, 4,29%. Tg La7 ore 13:30 827.000, 5,44%; ore 20:00 1.284.000, 7,21%.

Dati AUDITEL™