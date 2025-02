C’è posta per te 2025, quarta puntata 1 febbraio in diretta: le anticipazioni

C’è posta per te è già alla sua quarta puntata, in onda questa sera – sabato 1° febbraio – in prima serata su Canale 5. Pronta con la sua cartellina, le sue mentine e il suo invidiabile tacco 12 Maria De Filippi è pronta a impacchettare regali e a raccontare storie comuni di allontanamenti, dolori, liti, rivalità in famiglia e in amore.

C’è posta per te è un programma ideato da Maria De Filippi, con Alberto Silvestri, e prodotto da Fascino P.g.t., con la regia di Paolo Carcano.

C’è posta per te 2025, ospiti 1° febbraio, quarta puntata

In veste di ospiti in questa quarta puntata compaiono Paolo Bonolis, pronto a essere il ‘regalo’ di qualcuno, e Al Bano, mandato a chiamare chissà da chi…

C’è posta per te 2025, postini

A portare le lettere saranno come sempre gli immancabili postini. A ricoprire questo ruolo nel corso di questa edizione sono Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo. Saranno loro a rintracciare i destinatari delle missive e a invitarli in studio per confrontarsi con i mittenti delle stesse lettere.

C’è posta per te 2025, diretta quarta puntata

La quarta puntata della ventottesima edizione di C’è posta per te va in onda questa sera, sabato 1° febbraio, su Canale 5 a partire dalle 21:25 circa. E’ possibile seguire la puntata anche in live streaming su Mediaset Infinity, dove sarà poi disponibile on demand

TvBlog seguirà e commenterà l’intera puntata con il consueto liveblogging.