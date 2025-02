Arriva su Rai 2 (e in streaming su RaiPlay) Elsbeth, la serie tv che ha reso protagonista l’avvocata Tascioni interpretata da Carrie Preston e vista in The Good Wife prima e The Good Fight dopo. I coniugi Robert e Michelle King sono riusciti nell’impresa di rendere protagonista l’avvocata sopra le righe, colorata, apparentemente imbranata e al contempo geniale, ma facendole cambiare lavoro.

La serie coniuga l’obiettivo che persegue CBS di presentare al pubblico titoli che possano essere facilmente identificabili, preferibilmente legati a brand già noti, realizzando un prodotto fresco, leggero e a suo modo divertente ma che sia anche poliziesco e procedurale, come le serie di punta della rete. Scopriamo perché questo nuovo appuntamento del sabato sera di Rai 2 dovrebbe conquistare l’attenzione del pubblico italiano.

Elsbeth, la trama

Elsbeth è un procedurale poliziesco alla Colombo. Le puntate non sono costruite sulla ricerca del colpevole (whodunit) ma sulla modalità con cui i protagonisti riescono a catturare il colpevole (howcatchem). Infatti all’inizio di ogni puntata di Elsbeth il pubblico vede un personaggio compiere un omicidio e a quel punto segue i protagonisti mentre cercano di rintracciare quel colpevole che lo spettatore già conosce.

Nella serie tv Elsbeth Tascioni lascia Chicago per trasferirsi a New York dove è stata chiamata dal Dipartimento di Giustiza a monitorare le attività della polizia di New York e a controllare come avvengono gli arresti dopo alcune lamentele. Almeno questa è la motivazione ufficiale.

La serie tv è un intrattenimento leggero che potrebbe non piacere ai puristi dei gialli e dei crime ma che sa come coniugare la componente comica con quella più seria dei casi e delle dinamiche dei personaggi. La forza di Elsbeth è la possibilità di introdurre in ogni puntata una diversa guest star riuscendo a coinvolgere anche nomi importanti della tv e della serialità.

Elsbeth, il cast

Il cast fisso della prima stagione è composto da Carrie Preston nei panni di Eslbeth Tascioni, Wendell Pierce in quelli del capitano Charles Wallace Wagner e da Carra Patterson che è Kaya Blanke l’agente che viene chiamata a controllare Elsbeth e finisce per diventarne amica. Tra gli altri membri ricorrenti del cast troviamo Gloria Reuben nei panni della moglie del capitano Wagner, Molly Price è la detective Donnelly, Danny Mastrogiorgio è il detective Summlen, Micaela Diamon la detective Edwards.

Le guest star della prima stagione includono Stephen Moyer, Jane Krakowski, Jesse Tyler Ferguson, Blair Underwood, Retta.

Elsbeth, la trama e le guest star delle puntate su Rai 2

Sabato 1 febbraio

1×01 Pilot – Errori di ortografia: la prima puntata vede come guest star Stephen Moyer nei panni di Alex Modarian un professore che uccide una sua studentessa che minacciava di svelare la loro relazione e cerca di far passere l’omicidio per un suicidio. Nel frattempo arriva a New York Elsbeth Tascioni che impara a conoscere il Capitano Wagner e il suo staff. Grazie al suo intuito e alla sua simpatia che le permette di introdursi in ogni situazione, riesce ad aiutare nelle indagini.

1×02 Un classico personaggio di New York: due guest star per il secondo episodio, Jane Krakowski e Linda Lavin. A commettere l’omicidio è un’agente immobiliare che uccide la presidente di una cooperativa che non vuole vendere un appartamento facendo saltare l’affare. L’agente immobiliare, che ha abilità da ginnasta, si arrampica per allentare la ringhiera del balcone dell’avversaria che muore affacciandosi.

Elsbeth, quante puntate sono?

10 puntate, compongono la prima stagione.

Elsbeth 2 si farà?

Si, la serie è stata rinnovata e la seconda stagione da 20 episodi è iniziata il 17 ottobre su CBS negli USA.

Elsbeth in streaming

Le puntate trasmesse su Rai 2 sono in streaming on demand su RaiPlay. The Good Wife si può recuperare su Paramount+, mentre su Sky e NOW si trovano le 6 stagioni di The Good Fight.