Gli ascolti tv del mercoledì, con la prima visione di The Fabelmans firmato da Steven Spielberg, il ritorno dei Guinness world record su Canale 5, un nuovo appuntamento di Rocco Schiavone, l’immancabile Chi l’ha visto? e approfondimenti…

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film The Fabelmans ha registrato un netto di 1.366.000 telespettatori, share 8.45%. Su Canale 5 la prima puntata di Guinness – Lo show dei record ha registrato 2.132.000 telespettatori, share 14.80%. Su Rai 2 la serie Rocco Schiavone ha ottenuto 1.765.000 telespettatori, share 9.68%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.118.000 telespettatori, share 5.17%, e nel programma 1.918.000, 11.67%. Su Italia 1 il film Geostorm ha registrato un netto di 1.078.000 telespettatori, share 5.92%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato un netto di 793.000 telespettatori, share 5.67%. Su La7 Una giornata particolare – Le ultime ore di Pompei ha ottenuto 923.000 telespettatori, share 5.15%. Su Tv8 Champions League: PSG – Liverpool ha registrato un netto di 1.327.000 telespettatori, share 6.64%. Su Nove il film EX – Amici come prima è stato visto da 368.000 telespettatori, share 2.05%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.654.000, 24.25%; Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 5.508.000, 25.59%; Striscia la notizia su Canale 5 3.057.000 telespettatori, share 14.24%. Su Rai 2 Tg2 Post 632.000, 2.89%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 978.000, 5.29% e a seguire Via dei Matti n.0 910.000, 4.75%; Il cavallo e la torre 1.255.000, 6.21%; Un posto al sole 1.641.000, 7.57%. NCIS su Italia 1 registra 1.421.000 telespettatori, share 6.75% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.110.000 telespettatori, share 5.53% e 940.000, 4.29%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.745.000 telespettatori, share 8.17% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 609.000 telespettatori, share 2.89%. Su Real Time Casa a prima vista 635.000, 3%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.903.000, 22.43%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.164.000, 25.63%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.054.000 telespettatori, share 17.19% e nel game un netto di 2.956.000, 19.43%. Su Rai 2 Io e te di Notte in ricordo di Bruno Pizzul 380.000, 2.67%, …e Viva il Videobox 257.000, 1.62% Blue Bloods ha ottenuto un netto di 485.000, 2.68%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 585.000 telespettatori, share 3.31%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 851.000 telespettatori, share 4.68%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 299.000, 2.11% mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 ristoranti ha ottenuto 309.000 telespettatori, share 1.94%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 595.000 telespettatori, share 15.50%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 893.000, 18.53%; Storie Italiane nella prima parte 859.000, 19.76%, e nella seconda 974.000, 18.62%; È sempre Mezzogiorno 1.633.000, 17.09%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 251.000, 5.30; I Fatti Vostri ha registrato 552.000, 9.52%, e 935.000, 10.21%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 243.000, 4.71% e nel segmento Extra 187.000, 3.89%; ReStart 167.000, 3.79%; Elisir nella presentazione 124.000, 2.95%, e nel programma 215.000, 4.66%; Mixer Storia – La storia siamo noi 237.000, 4.24%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 480.000, 4.33%; Passato e Presente 470.000, 3.82%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 862.000 telespettatori, share 17.90% e 796.000, 18.58%, con Forum a 1.322.000, 18.79%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 251.000 telespettatori, share 5.49% e 338.000, 5.33%. Su Rete 4 Terra Amara 284.000, 5.65%; Tempesta d’amore 236.000, 5.43%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 255.000 telespettatori, share 4.92% e dopo il Tg La signora in giallo 618.000, 5.55%. La7 ha ottenuto con Omnibus 151.000 telespettatori, share 3.61, nel segmento News 146.000, 3.61% e nel Dibattito 238.000, 4.70%; quindi Coffee Break 203.000, 4.66% e L’aria che tira 261.000, 4.86% e L’aria che tira Oggi 523.000, 5.38%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella prima parte 1.634.000, 14.61%, e nel seconda 1.937.000, 21.14%; Il Paradiso delle Signore 1.808.000, 20.95%; La vita in diretta nella presentazione 2.147.000, 25.20%, e nel programma 2.342.000, 23.91%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 1.001.000, 9%; Bella Ma’ nella prima parte 639.000, 7.15%, e nella seconda parte 876.000, 10.41%, La porta magica 316.000, 3.57%, e nel segmento E poi… 201.000, 2.07%. Su Rai 3 Rai Parlamento – Question Time 257.000, 2.70%, Aspettando Geo 430.000, 5.11%, e Geo 1.148.000, 11.36%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.058.000 telespettatori, share 16.96%, Tradimento 2.254.000, 19.40%; Uomini e donne (live) 2.349.000, 23.75% e nel finale 1.580.000, 18%; Amici di Maria De Filippi 1.596.000, 18.51%; Grande Fratello 1.397.000, 16.57%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.253.000, 14.55%, nella seconda 1.340.000, 13.88% e nei saluti 1.442.000, 13.23%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 523.000 telespettatori, 4.40%, Lethal Weapon 310.000, 3.33%; Grande Fratello 271.000, 2.67%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 706.000 telespettatori, 6.40% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 527.000, 5.95%, e il film All’inseguimento della pietra verde un netto di 330.000, 3.47%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 500.000, 4.42%, nel programma 465.000, 5.03% e nel segmento Focus 330.000, 3.93%; La Torre di Babele doc 232.000, 2.41%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 344.000 telespettatori, share 6.14%. Su Rai 2 Linea di confine ha registrato 380.000 telespettatori, share 4.51% e Storie di donne al bivio 118.000, 3.45%. Su Rai 3 TG3 Linea Notte 611.000, 9.80%. Su Italia 1 il film Virus Letale ha registrato un netto di 255.000, 4.44%. Su La7 Barbero risponde 342.000, 3.84% e Pompei Sommersa 174.000, 3.81%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.165.000, 25.68%; ore 20:00 4.662.000, 24.95%.

3.165.000, 25.68%; 4.662.000, 24.95%. Tg2 ore 13:00 1.690.000, 14.56%; ore 20:30 878.000, 4.30%.

1.690.000, 14.56%; 878.000, 4.30%. Tg3 ore 14:30 1.316.000, 11.56%; ore 19:00 1.862.000, 12.97%.

1.316.000, 11.56%; 1.862.000, 12.97%. Tg5 ore 13:00 2.537.000, 21.61%; ore 20:00 3.754.000, 19.88%.

2.537.000, 21.61%; 3.754.000, 19.88%. Studio Aperto ore 12:25 1.048.000, 10.92%; ore 18:30 463.000, 4.03%.

1.048.000, 10.92%; 463.000, 4.03%. Tg4 ore 12.00 411.000, 5.69%; ore 18:55 699.000, 4.86%.

411.000, 5.69%; 699.000, 4.86%. Tg La7 ore 13:30 722.000, 5.91%; ore 20:00 1.488.000, 7.87%.

Dati AUDITEL™