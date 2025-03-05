L’Eredità, Ghigliottina, parola: puntata stasera 5 marzo 2025, chi ha vinto
Chi ha vinto e qual è la parola della ghigliottina della puntata di stasera, mercoledì 5 marzo 2025 de L’Eredità, il programma di Rai 1.
Qual è la parola della Ghigliottina e quanto hanno vinto nella puntata di stasera, mercoledì 5 marzo 2025, a L’Eredità? Il programma, in onda ogni sera su Rai 1 alle ore 18:40 con la conduzione di Marco Liorni, come d’abitudine, ogni sera culmina con il gioco finale della Ghigliottina. A partecipare è il concorrente che, nel gioco dei 100 secondi, allo scadere del tempo, è riuscito a tenere il gioco in mano.
L’Eredità, Ghigliottina: concorrente puntata stasera 5 marzo 2025
Lucia, Alberto e Giovanni arrivano al Triello.
Ai 100 secondi vanno Lucia e Giovanni.
La ghigliottina vale 150.000 euro.
A trionfare nei 100 secondi è Giovanni.
Quali sono gli indizi della Ghigliottina di stasera
Giovanni si presenta alla Ghigliottina per 150.000 euro.
- Dare o Avere (sbagliato)
- Via o Larga (sbagliato)
- Scuola o Obbligo (Sbagliato)
- Persona o Popolo (giusto)
- Linea o Chiara (giusto)
*in grassetto, i cinque indizi corretti
Qual è la parola della Ghigliottina de L’Eredità oggi 3 marzo 2025
Giovanni gioca per 18,750 euro.
La parola scelta dal concorrente è TRAGUARDO.
Ma la parola esatta è RETTA.
Come funziona la Ghigliottina?
Il concorrente partecipa al gioco finale con il montepremi che corrisponde alla somma dei montepremi dei concorrenti che hanno partecipato a L’Eredità.
Il conduttore propone per cinque volte una coppia di parole: per ciascuna coppia, il concorrente deve scegliere una delle due parole, cercando di individuare, affidandosi all’intuito e alla fortuna, quella corretta. L’insieme delle cinque parole corrette costituisce i cinque indizi tramite i quali il concorrente deve individuare la parola nascosta.
Se la scelta della parola, tra le due proposte dal conduttore, è giusta, il concorrente mantiene il montepremi; se la scelta è sbagliata, invece, il montepremi viene dimezzato. Il concorrente, in ogni caso, sarà informato dell’indizio corretto.
Per vincere il montepremi, il concorrente deve indovinare in un tempo stabilito la parola nascosta, ovvero a cosa si riferiscono, secondo la logica di gioco, i cinque indizi, scrivendo la risposta su un cartoncino che, al termine del tempo di gioco, deve essere consegnato al conduttore.
L’Eredità, casting
Per partecipare come concorrenti a L’Eredità si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.
L’Eredità, replica
Rai 1 non prevede repliche de L’Eredità: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale del programma.