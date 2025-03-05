Affari Tuoi: puntata stasera 5 marzo 2025, quanto hanno vinto i concorrenti?
Quanto hanno vinto i concorrenti della puntata di stasera, mercoledì 5 marzo 2025, di Affari Tuoi, il programma di Rai 1.
Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, mercoledì 5 marzo 2025, ad Affari Tuoi?
Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Rai 1 alle ore 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ognuna delle sue puntate un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.
Affari Tuoi, concorrenti puntata stasera 5 marzo 2025
Il concorrente della puntata di Affari Tuoi in onda stasera, mercoledì 5 marzo 2025, è Francesca, per la regione Emilia-Romagna. Proveniente da Sala Baganza, provincia di Parma, Francesca è un’impiegata in un ufficio acquisti. Con lei, gioca la sorella Ilaria.
Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?
Francesca e Ilaria giocano con il pacco numero 16:
– primi sei tiri prima della telefonata del Dottore. Nel pacco numero 15 del Lazio, ci sono 20 euro;
– nel pacco numero 3 della Liguria, c’è lo Gnocco Fritto, specialità regionale di questa puntata;
– nel pacco numero 20 del Piemonte, ci sono 200 euro;
– nel pacco numero 6 della Sardegna, ci sono 0 euro;
– nel pacco numero 9 dell’Umbria, ci sono 100 euro;
– ultimo tiro prima della chiamata. Nel pacco numero 9 della Valle d’Aosta, ci sono 75mila euro;
– il Dottore propone il Cambio. Francesca e Ilaria lo rifiutano e vanno avanti;
– prossimi tre tiri. Nel pacco numero 2 delle Marche, ci sono 300mila euro;
– nel pacco numero 18 della Lombardia, ci sono 30mila euro;
– ultimo tiro di questa tripletta. Nel pacco numero 13 della Puglia, ci sono 5mila euro;
– prima Offerta della partita: 22mila euro. Francesca rifiuta;
– prossimi tre tiri. Nel pacco numero 11 della Toscana, ci sono 15mila euro;
– nel pacco numero 12 della Campania, c’è 1 euro;
– nel pacco numero 4 della Sicilia, ci sono 10mila euro;
– per un tiro, il Dottore propone il Cambio. Francesca rifiuta anche questo cambio;
– nel pacco numero 14 del Molise, ci sono 100mila euro;
– sempre per un tiro, il Dottore lancia la stessa Offerta di prima: 22mila euro. Francesca rifiuta e va avanti;
– nel pacco numero 1 della Calabria, ci sono 500 euro;
– il Dottore, nuovamente, propone il Cambio, per un tiro. Le concorrenti rifiutano anche questo cambio;
– nel pacco numero 10 dell’Abruzzo, ci sono 50mila euro;
– il Dottore, sempre per un tiro, decide di giocare a carte. Francesca pesca la carta del Cambio. Francesca, stavolta, accetta il cambio e scambia il suo pacco numero 16 con il pacco numero 17 della Basilicata;
– nel pacco numero 19 del Trentino-Alto Adige, ci sono 200mila euro;
– per due tiri, il Dottore offre 4mila euro. Francesca rifiuta l’Offerta all’istante;
– nel pacco numero 16 della Basilicata, il pacco che Francesca ha pescato dalla ruota, ci sono 50 euro;
– nel pacco numero 5 del Friuli-Venezia Giulia, ci sono 75 euro;
– restano 10 euro e 20mila euro. Il Dottore, a questo punto, propone il Cambio. Le concorrenti decidono di rimanere con il pacco numero 17;
– vengono aperti i pacchi. Nel pacco numero 17 delle concorrenti, ci sono 20mila euro. Nel pacco numero 7 del Veneto, c’erano 10 euro;
– Francesca e Ilaria tornano a casa con 20mila euro.
Come funziona Affari Tuoi?
Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore, proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco, oppure gli scambi con gli altri pacchi.
Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, La Regione Fortunata, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.
Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma: se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.
Affari Tuoi, casting
Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.
Affari Tuoi, replica
Rai 1 non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale del programma.