Gli ascolti tv di martedì 28 giugno sono all’insegna delle ‘prime volte’ o dell’evento speciale. La prima serata, infatti, ha offerto qualche novità nel generoso mare delle repliche o dei film in ennesima visione con un nuovo talent, un nuovo approfondimento e un evento speciale live tra musica e beneficenza.

Partiamo dal nuovo talent musicale, Dalla strada al palco, che vede anche il debutto di Nek alla conduzione – ultimo arrivato nel filotto di cantanti alle prese con la conduzione tv, da Fiorella Mannoia a Francesco Gabbani, giusto per citare i più recenti.

Altra novità Filorosso, che prende il posto di #Cartabianca su Rai 3: alla conduzione del nuovo approfondimento del prime time di Rai 3 ci sono Giorgio Zanchini e Roberta Rei, ma prima di rodare ci vorrà un po’. Se volete, potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Infine, altro evento speciale di serata, il concerto LoveMI, promosso da Fedez e J-Ax – tornati finalmente amici – che è stato trasmesso in diretta dalle 19.00 su Italia 1: un mini ‘live aid’ all’italiana per ritrovarsi a far musica e per raccogliere fondi a favore di TOG – TOGETHER TO GO, Onlus che si occupa della riabilitazione di bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Gli artisti, la scaletta e il live della serata lo trovate su Soundsblog.

Tutto intorno è solamente film e documentari… Ma vediamo gli ascolti tv completi di martedì 28 giugno 2022.

Ascolti tv Prime Time

La prima serata ha visto su Rai 1 il film C’era una volta… a Montecarlo che ha registrato un netto di 2.431.000 telespettatori, share 15,09%, mentre la diretta concorrente, Canale 5, ha risposto con la commedia Sono solo fantasmi, ottenendo un netto di 2.049.000, 13,01% e piazzandosi al secondo posto. Terza piazza per il live di LoveMI che in prima serata su Italia 1 ha registrato un netto di 1.628.000 telespettatori, share 9,7%. Su Rai 2 Nek debutta in veste di conduttore di reality musicali in Dalla strada al palco registrando 1.045.000, 7,51%, seguito da Rete 4 che ha iniziato la sua stagione dei documentari con Dynasties – L’avventura della vita ottenendo 642.000 telespettatori, share 3,83%. La7 senza Floris si dà al doc calcistico con G’Olè registrando 635.000, 3,97% seguito da un altro debutto della prima serata, ovvero Filorosso di Bianchini e Rei che ha ottenuto 583.000, 4,02%. Su Nove il film Shooter ha registrato 388.000 telespettatori, share 2,7% e su Tv8 Il tesoro dell’Amazzonia è stato visto da 285.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Paperissima Sprint su Canale 5 ottiene 2.793.000 telespettatori, share 16,23% e supera Techetechetè che su Rai 1 ha registrato 2.714.000 telespettatori, share 15,73% con la puntata dedicata a Pino Daniele. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 740.000 telespettatori, share 4,24% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 704.000, 4,63% e a seguire Generazione Bellezza 783.000, 4,89%, con Un posto al sole che raccoglie 1.356.000 telespettatori, share 7,81%. NCIS su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 813.000 telespettatori, share 4,98% e nella seconda 979.000, 5,60%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.316.000 telespettatori, share 7,70%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Little Big Italy ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.581.000 telespettatori, share 24,87% e nel game un netto di 3.601.000, 27,83%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.289.000 telespettatori, share 13,28% e nel game un netto di 1.289.000, 16,22%. Su Rai 2 il match Inghilterra – Italia, semifinale Europei U21, ha ottenuto 330.000, 3,84% mentre Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo ha ottenuto un netto di 507.000, 3,35%. Su Italia 1 la prima parte del concerto LoveMI ha ottenuto 1.440.000 telespettatori, share 10,04%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi .000 telespettatori, share %. Su La7 Padre Brown registra 90.000, 0,98% e 94.000, 0,80%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 620.000 telespettatori, share 15,12%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto di 705.000, 16,01%; subito dopo Camper ha ottenuto con 1.300.000, 13,76%. Su Rai 2 Una nave da sogno ha registrato 396.000 telespettatori, share 5,58%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 199.000, 4,72% e nel segmento Extra 164.000, 4,20%, mentre Elisir – A gentile richiesta ha registrato 184.000 telespettatori, share 4,29%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 607.000, 6,24% e Passato e Presente 431.000, 3,54%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 829.000 telespettatori, share 20,59% e 772.000, 18,80%, mentre prima del Tg5 Forum ha registrato 1.321.000, 19,31%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 250.000 telespettatori, share 4% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 110.000 telespettatori, share 2,25% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 138.000, 1,46% e La Signora in giallo 555.000, 4,68%. La mattina di La7 ha ottenuto con Omnibus 165.000 telespettatori, share 4,06%, nel segmento News 115.000, 3,38% e nel Dibattito 157.000, 3,72%; quindi Coffee Break 150.000, 3,64% e L’aria che tira – Estate 212.000, 4,13% e nel segmento L’Aria che tira Oggi – Estate 356.000, 3,67%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 le repliche di Don Matteo hanno registrato 1.130.000, 10,74% e 1.249.000, 14,42%, mentre Sei sorelle in prima tv ha ottenuto 981.000, 12,30%; a seguire Estate in diretta 1.581.000, 18,41%. Su Rai 2 Italiani fantastici e dove trovarli ha registrato 347.000 telespettatori, share 3,25%. Su Rai 3 #Maestri ha ottenuto 283.000, 3,32%, Overland 537.000, 6,80% e Geo Magazine 777.000, 8,54%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.426.000 telespettatori, share 20,59%, mentre Una Vita 2.161.000, 20,79%, Un altro domani 1.583.000, 17,85% e Brave and Beautiful 1.502.000, 18,70%. Dopo le soap il film tv Inga Lindstrom: Alla ricerca di te un netto di 1.035.000, 12,44%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 605.000 telespettatori, 5,27%, mentre NCIS: Los Angeles un netto di 474.000, 5,71%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 821.000 telespettatori, 8,21% di share; a seguire il Tg4 – Diario di guerra 429.000, 5,33% e il film Le colline bruciano un netto di 442.000, 5,19%. Su La7 Eden – Missione Pianeta ha registrato 204.000 telespettatori, share 2,31% e The Royals 156.000, 1,97%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato nella presentazione 1048.000 telespettatori, share 9,35% e nel programma 534.000, 10,15%. Su Rai 2 Back2Back Speciale Let’s Play! ha registrato un netto di 221.000 telespettatori, share 4,89%, mentre su Rai 3 Tg3 LineaNotte Estate ha registrato 324.000 telespettatori, share 5,08%. Su Canale 5 la puntata della serie Shades of Blue ha ottenuto 380.000, 7,17%. Su Italia 1 il film Halloween ha registrato un netto di 323.000 telespettatori, share 8,30%. Su Rete 4 la seconda puntata di Dynasties – L’avventura della vita ha ottenuto 435.000 telespettatori, share 3,14%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.811.000, 23,12%; ore 20:00 3.738.000, 24,34%.

2.811.000, 23,12%; 3.738.000, 24,34%. Tg2 ore 13:00 1.585.000, 13,67%; ore 20:30 1.031.000, 6,26%.

1.585.000, 13,67%; 1.031.000, 6,26%. Tg3 ore 14:30 1.278.000, 12,47%; ore 19:00 1.421.000, 12,61%.

1.278.000, 12,47%; 1.421.000, 12,61%. Tg5 ore 13:00 2.824.000, 24,15%; ore 20:00 2.978.000, 19,08%.

2.824.000, 24,15%; 2.978.000, 19,08%. Studio Aperto ore 12:25 1.382.000, 14,48%; ore 18:30 536.000, 5,66%.

1.382.000, 14,48%; 536.000, 5,66%. Tg4 ore 12.00 255.000, 3,61%; ore 18:55 511.000, 4,22%.

255.000, 3,61%; 511.000, 4,22%. Tg La7 ore 13:30 501.000, 4,19%; ore 20:00 880.000, 5,64%.

Dati AUDITEL™