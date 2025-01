Ascolti tv martedì 28 gennaio 2025

Gli ascolti tv del martedì, con i talk politici attenti alle vicende giudiziarie del Governo Meloni e il ritorno di STEP su Rai 2.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Blackout ha registrato 2.863.000 telespettatori, share 14.46% nella prima puntata e 2.317.000, 14,96% nella seconda, in seconda serata. Su Canale 5 il film La vita è bella ha registrato 2.645.000 telespettatori, share 15,22%. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha ottenuto nella presentazione 2.451.000, 11,60% e nel programma 2.263.000 telespettatori, share 14,24%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.556.000 telespettatori, share 9,15% e il segmento DiMartedì Più, in seconda serata, 541.000, 8,28%. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 939.000, 4,36%, e nel programma 1.188.000 telespettatori, share 8,28%. Su Rai 3 il film Zack, cane eroe ha ottenuto 693.000 telespettatori, share 3,53%. Su Rete 4 È sempre Cartabianca ha registrato 656.000 telespettatori, share 4,50%. Su Nove Little Big Italy è stato visto da 366.000 telespettatori, share 1,91%. Su Tv8 il film Un Natale da favola ha registrato 326.000 telespettatori, share 1,71%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 5.078.000, 24,91%; Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 6.469.000, 29,82%; Striscia la Notizia su Canale 5 2.973.000 telespettatori, share 13,72%. Su Rai 2 Tg2 Post 678.000, 3,10%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.010.000, 5,13% e a seguire Via dei Matti n.0 917.000, 4,53%, Il cavallo e la torre 1.218.000, 5,79%; Un posto al sole 1.652.000, 7,54%. NCIS su Italia 1 registra 1.316.000 telespettatori, share 6,18%, % mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.204.000 telespettatori, share 5,79% e 1.013.000, 4,59%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 2.048.000 telespettatori, share 9,40%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 465.000 telespettatori, share 2,18% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 669.000 telespettatori, share 3,11%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.412.000, 23,44%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.779.000, 26,71%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.326.000 telespettatori, share 16,82% e nel game un netto di 3.580.000, 20,91%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 481.000, 2,47%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 615.000 telespettatori, share 3,25%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 924.000 telespettatori, share 4,75%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 305.000, 1,91%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 414.000 telespettatori, share 11,76%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 930.000, 18,92%; Storie Italiane nella 892.000, 19,01%; Speciale Tg1 – Il giorno della memoria 870.000, 12,96%; È sempre Mezzogiorno Menù 1.939.000, 16,92%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 322.000, 6,55%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 591.000, 9,68%, e nella seconda parte 1.053.000, 10,79%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto 267.000, 5,25%, e nel segmento Extra 264.000, 5,37%; ReStart 274.000, 5,78%; Elisir nella presentazione 211.000, 4,55% e nel programma 259.000, 5,36%, Mixer Storia 279.000, 4,68%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 588.000, 5,01%; Passato e Presente 506.000, 3,94%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 866.000 telespettatori, share 17,48% e 806.000, 17,27%, con Forum a 1.374.000, 17,98%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 371.000 telespettatori, share 5,33% e su Rete 4 Terra Amara 258.000, 5,23%; Tempesta d’amore 291.000, 6,19%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 318.000 telespettatori, share 5,71% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 727.000, 6,18%. La7 ha ottenuto con Omnibus 218.000 telespettatori, share 4,71%, nel segmento News 123.000, 3,43% e nel Dibattito 236.000, 4,71%; quindi Coffee Break 223.000, 4,74% e L’aria che tira 317.000, 5,46% e L’aria che tira Oggi 474.000, 4,53%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.948.000, 15,42%, nella prima parte 1.663.000, 14,09% e nella seconda 1.564.000, 16,68%; Il Paradiso delle Signore 1.754.000, 19,87%; La vita in diretta nella presentazione 1.690.000, 18,32%, e nel programma 2.296.000, 20,72%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 992.000, 8,47%; BellaMa’ nella prima parte 697.000, 7,68%, e nella seconda 722.000, 8,11%, La porta magica 378.000, 3,98% e nel segmento E poi… 271.000, 2,46%. Su Rai 3 Eccellenze Italiane 311.000, 3,36%, Aspettando Geo 600.000, 6,76%, Geo 1.392.000, 12,48%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.256.000 telespettatori, share 17,68%, Endless Love 2.440.000, 19,85%; Uomini e donne (live) 2.370.000, 22,82% e nel finale 1.659.000, 18,67%; Amici di Maria De Filippi 1.386.000, 15,79%; My Home My Destiny 1.265.000, 14,18%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.121.000, 12,14%, nella seconda 1.363.000, 12,36% e nei saluti 1.538.000, 12,09%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 454.000 telespettatori, 3,61%, Lethal Weapon 419.000, 4,09%; GF 296.000, 2,52%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 802.000 telespettatori, 6,90% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 444.000, 4,99%, e il film Joe Kidd un netto di 524.000, 4,83%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 486.000, 4,03%, nel programma 465.000, 4,88% e nel segmento Focus 287.000, 3,17%; La Torre di Babele Doc 197.000, 1,81%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Gli occhi del musicista ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

