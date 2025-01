Martedì 28 gennaio 2025, si è svolta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda prossimamente.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, per quanto riguarda il Trono Classico, Tina Cipollari ha realizzato la sua prima esterna, uscendo con il corteggiatore Cosimo che ha portato l’opinionista fuori a cena. Tina ha anche conosciuto un nuovo corteggiatore, decidendo di tenerlo, e ha chiesto di far tornare un signore che aveva conosciuto durante la prima registrazione dedicata al suo trono.

Francesca, invece, ha portato in esterna solamente Gianluca. In studio, i due hanno dichiarato di essersi trovati molto bene e che il loro rapporto sta crescendo sempre di più. Gianmarco M., sempre in studio, si è mostrato molto risentito in quanto non riesce più ad avere con la tronista il rapporto che aveva prima.

Gianmarco S., invece, ha realizzato le sue due prime esterne.

Durante la presentazione di oggi, è stata presentata anche la nuova tronista Chiara che ha conosciuto i primi corteggiatori nel tradizionale appuntamento al buio.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma ha conosciuto un nuovo Cavaliere e ha deciso di iniziare a conoscerlo.

Giovanni, invece, è uscito sia con Morena che con Margherita. La serata con Morena non è andata bene.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20 e sempre su Canale 5 durante la notte.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.