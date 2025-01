Qual è la parola della Ghigliottina e quanto hanno vinto nella puntata di stasera, martedì 28 gennaio 2025, a L’Eredità? Il programma, in onda ogni sera su Rai 1 alle ore 18:40 con la conduzione di Marco Liorni, come d’abitudine, ogni sera culmina con il gioco finale della Ghigliottina. A partecipare è il concorrente che, nel gioco dei 100 secondi, allo scadere del tempo, è riuscito a tenere il gioco in mano.

L’Eredità, Ghigliottina: concorrente puntata stasera 27 gennaio 2025

Nei 100 secondi si sfidano Patrizio (campione in carica) e Pina. Ad affrontare la ghigliottina è Pina!

La ghigliottina di questa sera vale euro

Quali sono gli indizi della Ghigliottina di stasera

Il montepremi di puntata è di 187.500 euro. Le coppie di parole e, dunque, i 5 indizi* per la parola della Ghigliottina di stasera sono:

Coda o Moda

Deposito o Moneta

Spazio o Luna

Gesto o Gesso

Muscolo o Contratto

*in grassetto i cinque indizi corretti

Qual è la parola della Ghigliottina de L’Eredità oggi 28 gennaio 2025

Dopo aver commesso 4 errori su 5, il montepremi si è ridotto a 11.719 euro. Pina sceglie la parola BIANCO, ma non ha vinto.

La parola di questa sera era FIRMA.

Come funziona la Ghigliottina?

Il concorrente partecipa al gioco finale con il montepremi che corrisponde alla somma dei montepremi dei concorrenti che hanno partecipato a L’Eredità.

Il conduttore propone per cinque volte una coppia di parole: per ciascuna coppia, il concorrente deve scegliere una delle due parole, cercando di individuare, affidandosi all’intuito e alla fortuna, quella corretta. L’insieme delle cinque parole corrette costituisce i cinque indizi tramite i quali il concorrente deve individuare la parola nascosta.

Se la scelta della parola, tra le due proposte dal conduttore, è giusta, il concorrente mantiene il montepremi; se la scelta è sbagliata, invece, il montepremi viene dimezzato. Il concorrente, in ogni caso, sarà informato dell’indizio corretto.

Per vincere il montepremi, il concorrente deve indovinare in un tempo stabilito la parola nascosta, ovvero a cosa si riferiscono, secondo la logica di gioco, i cinque indizi, scrivendo la risposta su un cartoncino che, al termine del tempo di gioco, deve essere consegnato al conduttore.

L’Eredità, casting

Per partecipare come concorrenti a L’Eredità si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.

L’Eredità, replica

Rai 1 non prevede repliche de L’Eredità: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale del programma.