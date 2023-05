Gli ascolti tv del martedì più lunedì del mese, con i talk politici dedicati ai lavori del CdM del Primo Maggio, L’Isola dei famosi in una collocazione atipica, l’ultima puntata di Dalla strada al palco… I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore, in replica, ha registrato un netto di 3.340.000 telespettatori, share 18.4%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi (live) ha ottenuto un netto di 2.383.000, 17%. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione .000, % e nel programma 1.248.000 telespettatori, share 8.9%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.245.000, 7.1%. Su Rai 2 Dalla strada al palco ha registrato 1.081.000, 6.5%. Su Rai 3 #Cartabianca ha ottenuto 836.000, 4.8%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha ottenuto 763.000 telespettatori, share 5.1%. Su Tv8 Quattro Matrimoni è stato visto da 225.000 telespettatori, share 1.3%, mentre su Nove il film Presa mortale ha registrato 241.000 telespettatori, share 1.6%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti con Bruno Vespa 4.444.000, 21.85%; Soliti Ignoti – Il ritorno 4.959.000, 22.9%; Striscia la notizia su Canale 5 3.937.000 telespettatori, share 18.2%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 794.000 telespettatori, share 3.65% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.125.000, 6.04% e a seguire La gioia della musica 982000, 4.92%, Il cavallo e la torre 1.492.000, 7.10%, quindi Un posto al sole che registra 1.752.000, 8.02%. NCIS su Italia 1 registra 1.349.000 telespettatori, share 6.33% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 869.000 telespettatori, share 4.16% e nella seconda 705.000, 3.22%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.693.000 telespettatori, share 7.83%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 432.000 telespettatori, share 2% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 622.000 telespettatori, share 2.91%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.104.000, 24.17%, e nel game un netto di 4.398.000, 27.33%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.164.000 telespettatori, share 18.05% e nel game un netto di 2.976.000, 19.38%. Su Rai 2 The Rookie ha ottenuto un netto di 902.000, 4.91%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 537.000 telespettatori, share 3.03%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 783.000 telespettatori, share 4.09%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 191.000, 1.57%, e nel game 319.000, 2.10%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 542.000 telespettatori, share 10.74%, mentre UnoMattina ha registrato 805.000, 17.75%; a seguire Storie Italiane 828.000, 18.10% e 930.000, 16.48% È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.663.000, 16.23%. Su Rai 2 Viva Rai 2! 914.000, 18.29%; I Fatti Vostri ha registrato 616.000 telespettatori, share 9.76%, e 1.007.000, 10.22%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 332.000, 6.45%, nel programma 346.000, 7.33%, e nel segmento Extra 209.000, 4.66%, mentre Elisir nella presentazione 195.000, 4.11% e nel programma 284.000, 4.90%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 597.000, 4.98% e Passato e Presente 435.000, 3.35%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto .000 telespettatori, share % e 000, %, con Forum a .000, %. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto .000, % e La signora in giallo .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira .000, % e L’aria che tira Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.729.000, 13.70% e nel programma 1.729.000, 16.22%, Il Paradiso delle Signore 1.779.000, 19.86%; La vita in diretta nella presentazione 1.608.000, 18.89%, e nel programma 1.993.000, 20.39%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 723.000 telespettatori, share 6.15%; Bella ma’ un netto di 540.000, 5,87%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 567.000, 6.52%, Geo 1.162.000, 11.60%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.629.000 telespettatori, share 20.21%, Terra Amara 2.608.000, 20.89% mentre Uomini e donne (live) 2.762.000, 26.27%, e nel Finale 2.402.000, 25.55%, Amici di Maria De Filippi 1.769.000, 19.85%, L’Isola dei Famosi 1.518.000, 17.07%, Un altro domani 1.314.000, 15.48%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.469.000, 16.57%, nel programma 1.560.000, 16.07% e nel segmento I Saluti 1.656.000, 15.02%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 505.000 telespettatori, 3.88%, mentre Person of Interest 384.000, 4.09%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 687.000 telespettatori, 5.84% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 437.000, 4.76% e il film Una pistola per un vile un netto di 436.000, 4.48%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 323.000 telespettatori, share 2.62%, nel programma 298.000, 3.01%, e Tagadà Focus 252.000, 2.83%. C’era una volta il novecento un netto di 155.000, 1.65%.

Ascolti tv Seconda serata

Ascolti tv TG

