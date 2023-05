Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda oggi, martedì 2 maggio 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori di Canale 5, come di consueto, è per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda venerdì pomeriggio, abbiamo visto il resto della lunga discussione tra Armando e Aurora, nella quale si è inserito anche Riccardo. Armando e Riccardo hanno avuto un duro faccia a faccia e sono arrivati quasi alle mani.

Gianni Sperti, durante la registrazione, ha voluto contattare telefonicamente Lucrezia, ex corteggiatrice del programma, per fare chiarezza sulle dichiarazioni di Armando contro Aurora, accusata di fare “indagini” private al fine di screditare Armando.

Sempre per quanto riguarda Aurora, Dario ha voluto interrompere la conoscenza con lei. Riccardo, invece, sta frequentando Mariangela.

Per quanto riguarda il Trono Classico, infine, è andata in onda l’esterna di Luca con Alessandra.

Uomini e Donne, puntata 2 maggio 2023: anticipazioni

Nella puntata di oggi, vedremo Gemma al centro studio insieme a Giuseppe, l’ultimo cavaliere che sta frequentando. I due decideranno di porre fine alla loro conoscenza.

Nicole, invece, porterà in esterna sia Andrea che Carlo e con entrambi i corteggiatori, scatterà il bacio.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.