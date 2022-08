Gli ascolti tv di martedì 16 agosto 2022, giorno della cerimonia funebre di Piero Angela, salutato al mattino da una folla commossa che ha atteso di poter porgere le condoglianze alla famiglia nella Camera Ardente allestita al Campidoglio. Ad accoglierli, uno per uno, il figlio Alberto che ha dato il via alla cerimonia con un discorso di commiato nel quale è riuscito a fondere l’amore di un figlio alla stima di un collega.

Il resto della giornata è soprattutto all’insegna dello sport, con una nuova giornata degli Europei di Nuoto a Roma e la vittoria di Marcell Jacobs, oro nel 100 mt agli Europei di Atletica a Monaco, che però non è andata in onda in diretta su Rai 2, ma su Rai Sport HD: la seconda rete doveva trasmettere Help – Ho un dubbio… Nel menu di ieri c’è stato anche il calcio, con la prima giornata di Champions League, che ha visto in chiaro e in diretta su Italia 1 il match Rangers – Psv Eindhoven.

Per il resto il prime time è dei film, in larga misura, con Veronica Gentili che su Rete 4 tiene alta la bandiera dell’attualità politica con una nuova puntata di Controcorrente – segnata anche da un ‘aspro’ confronto con Giampiero Mughini, ospite in studio – mentre tutto intorno è intrattenimento.

Ma vediamo gli ascolti tv di ieri, non appena saranno disponibili i dati Auditel, solitamente pubblicati intorno alle 10 del mattino.