Palio di Siena del 16 agosto in diretta su La7

Il Palio di Siena si prepara alla sua seconda corsa annuale e in virtù dell’accordo quadriennale siglato tra il Consorzio per la tutela del Palio e il gruppo Cairo, sarà trasmesso in diretta su La7. Il Palio di agosto, il cosiddetto Palio dell’Assunta, andrà in onda martedì 16 agosto alle 16.45, rigorosamente in diretta e ancora con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento di Giovanni Mazzini, storico dell’evento.

L’edizione di luglio è stata un rodaggio per la produzione e per la conduzione/telecronaca, come ci ha raccontato Marco Salaris in occasione della ‘prima’: qualche problema tecnico – di quelli che avrebbe amato anche il direttore del TgLa7 Enrico Mentana – e qualche incertezza nel commento, durato intorno alle tre ore, potranno essere ‘corrette’ in questa seconda edizione annuale del Palio, non meno attesa dai contradaioli di quella di luglio, dedicata alla Madonna di Provenzano.

Palio di Siena, 16 agosto 2022: programma

La diretta di La7 inizia alle 16.45 per seguire la parata in costume degli sbandieratori che introduce la gara: a puntellare il commento e a intervallare le varie fasi della sfilata ci sono i servizi e le interviste realizzati dagli inviati in Piazza del Campio e nelle contrade. La ‘mossa’, ovvero l’inizio della gara con la caduta del canape, è previsto per le 19. Sempre che le contrade, i fantini e i cavalli siano d’accordo.

Palio Agosto 2022: contrade

Le dieci contrade che partecipano al Palio di Agosto 2022 sono le seguenti (in ordine di estrazione e, di conseguenza, di ingresso in piazza):

Tartuca Lupa Giraffa Civetta Leocorno Nicchio Valdimontone Onda Selva Chiocciola

Si tratta di una combinazione a 10 inedita, stando agli esperti di Palio, e annovera ben tre coppie di contrade rivali, ovvero Civetta-Leocorno, Nicchio-Valdimontone e Tartuca-Chiocciola.

Palio di Siena 2022, palinsesto speciale La7 del 16 agosto

Come anche nel Palio di luglio, La7 trasmette in access prime time la replica della gara subito dopo il TgLa7 delle 20. A seguire, dalle 21.15, la rete trasmette in esclusiva e in prima tv il docufilm Palio, diretto da Cosima Spender nel 2015 e premiato al Tribeca Film Festival. Un doc anche piuttosto controverso, che racconta la durezza del Palio nella sua dimensione sociale, agonistica, culturale. Il racconto ha come asse portante la rivalità tra fantini: da una parte Trecciolino (Luigi Bruschelli, senese, classe 1968) che inseguiva il record di vittorie per eguagliare i 14 palii vinti dallo storico Aceto (Andrea Degortes, classe 1943, con 58 palii corsi e 14 vinti), dall’altra il successo del giovane rampante Tittìa (Giovanni Atzeni, classe 1985), che quell’anno (era il 2013, al suo decimo anno di attività nei palii) fece doppietta contro uno dei suoi maestri. Ricordiamo che Trecciolino ha corso dal 1990 al 2019, per un totale di 53 Palii e 13 vittorie.

Proprio Tittìa ha vinto il Palio di luglio 2022 e a oggi conta 34 palii corsi e 8 vittorie: al di là di questo è un documentario da non perdere.