Una puntata di Controcorrente seguita col dizionario in mano. Martedì sera è infatti andato in scena un duello tutto linguistico tra Giampiero Mughini e Veronica Gentili, con botta e risposta tra i due – non si sa quanto realmente leggero – avvenuto a distanza di pochi minuti.

La conduttrice si stava confrontando con Ettore Rosato, quando dopo un rientro da un servizio ha chiesto conto al renziano delle polemiche interne al Pd: “Lei oggi è stato asprissimo con Enrico Letta”.

Ma prima che Rosato rispondesse ecco l’intervento di Mughini, intento a correggere la padrona di casa: “Asperrimo”.

Immediate le scuse della Gentili, visibilmente spiazzata: “Non mi si può perdonare per questo, è vero”.

Caso chiuso in onda. Non a casa, dove il pubblico è andato alla ricerca di verifiche che in pochi minuti hanno ‘salvato’ la giornalista, evidentemente avvisata con decine di messaggi al telefonino.

Gentili vs Mughini, atto II. "LA TRECCANI SOSTIENE CHE SI PUÒ DIRE ANCHE ASPRISSIMO". "PEGGIO PER LA TRECCANI". 😃😃 pic.twitter.com/dDIeAycRTf — Massimo Falcioni (@falcions85) August 16, 2022

Puntuale pertanto la riscossa della Gentili: “Giampiero, ti devo dire che mi arriva l’aiuto da casa dicendo che la Treccani legittima l’utilizzo di aprissimo tanto quanto, anche se meno utilizzato, asperrimo. Siccome sono permalosa e rosicona, non potevo non segnalartelo”.

Mughini, impassibile, ha prima reagito con un “peggio per la Treccani”, per poi alleggerire i toni: “Io te lo avevo segnalato per fare show”.