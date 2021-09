Ascolti tv martedì 14 settembre 2021: al via il daytime autunnale

Inizia ufficialmente il daytime Rai dell’Autunno 2021 dopo lo stop dovuto allo sciopero di lunedì 13. Ripartono tutti i programmi in striscia, mentre la prima serata vede il debutto di Morgane – Detective geniale su Rai 1 e la Champions League su Canale 5. La serie di Rai 1 ottiene uno share maggiore in media, vista la presenza di due episodi di cui uno in onda in seconda serata, ma un ascolto medio inferiore, anche se non di molto, rispetto al match Malmo – Juventus. La sfida tra talk vede in termini di teste una prevalenza di DiMartedì con oltre 840mila telespettatori, seguito da Fuori dal Coro a 821mila, Cartabianca a 715milla e a Buoni o cattivi, che non rientra strettamente nel genere ma si ‘affilia’ al mondo del racconto dell’attualità e registra poco più di 550mila telespettatori. La terza piazza del prime time, però, la conquista comunque il film di Rai 2, poco sotto il milione di telespettatori.

Prime Time

Su Rai 1 La serie Morgane – Detective geniale ha registrato une media di 4.172.000, 4,6%; nel dettaglio la prima puntata 4.476.000 telespettatori, share 19,87% e la seconda, in seconda serata, 3.886.000, 21,49%.

ha registrato 917.000 telespettatori, share 4,31%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione 582.000 telespettatori, share 2,50% e nel programma 715.000, 3,92%.

, valevole per la Champions League, ha registrato un netto di 4.477.000 telespettatori, share 20,15%. Su Italia 1 Buoni o cattivi ha registrato nella presentazione 677.000, 2,91% e nel programma 553.000 telespettatori, share 2,97%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.181.000 telespettatori, share 18,13%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.636.000 telespettatori, share 21,89% e nel game un netto di 4.056.000, 25,62%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina , prima puntata (recensione), ha totalizzato un netto di 933.000 telespettatori, share 19,95%. Storie italiane , prima puntata (recensione), nella prima parte 781.000, 17,71% e nella seconda 807.000, 14,90%. E’ sempre Mezzogiorno 1.560.000, 14,92%.

prima puntata (recensione), ha registrato nella prima parte 341.000 telespettatori, share 5,82% e nella seconda 624.000, 6,52%. Su Rai 3 Agorà ha registrato nella presentazione 269.000, 5,34%, nel programma 311.000, 6,63% e nel segmento Extra 225.000, 5,14%. Elisir nella presentazione 172.000, 3,87% e nel programma 251.000, 4,71%. Dopo il TG Quante Storie 573.000, 5,46%. Storie in movimento 427.000, 3,39%. Passato e presente 386.000, 2,80%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno , prima puntata (recensione), 1.330.000, 11,48%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.628.000, 17,27%. La Vita in Diretta , prima puntata (recensione), ha registrato nella presentazione 1.399.000, 15,97% e nel programma 1.553.000, 16,84%.

ha registrato 402.000 telespettatori, share 3,28%. 380.000, 3,96%. Su Rai 3 Aspettando Geo 530.000, 5,74%. Geo ha registrato 718.000 telespettatori, share 7,64%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta , prima puntata (recensione), ha registrato un netto di 779.000 telespettatori, share 9,93%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.104.000, 22,33%; ore 20:00 4959.000, 24,70%.

Ascolti Real Time

In prima serata la nuova puntata di Primo Appuntamento ha registrato 421.000 telespettatori, share 1,9%.

Dati AUDITEL™