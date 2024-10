Gli ascolti tv di un martedì puntellato da edizioni straordinarie dei tg per le offensive israeliane in Libano e per la risposta dell’Iran.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Temptation Island (live) ha registrato 3.293.000 telespettatori, share 22,55%. Su Rai 1 la serie I Leoni di Sicilia ha registrato 2.432.000 telespettatori, share 12,90%.Su Rai 2 Speciale Tg2 Post (21:01 – 22:58:) ha ottenuto 570.000 telespettatori, share 2,79%. Su Rai 3 Le Ragazze ha ottenuto nella presentazione 569.000 telespettatori, share 2,66%, e nel programma 665.000, 3,47%. Su Italia 1 il film Shark – Il primo squalo ha registrato un netto di 1.180.000 telespettatori, share 6,22%. Su Rete 4 È sempre Cartabianca ha registrato 753.000 telespettatori, share 5,21%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.329.000 telespettatori, share 7,73% e il segmento DiMartedì Più, in seconda serata, 380.000, 5,85%. Su Tv8 X Factor ha registrato 731.000 telespettatori, share 4,26%. Su Nove il film Fury è stato visto da .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.104.000, 20,75%; Affari Tuoi 5.274.000, 24,69%; Striscia la Notizia su Canale 5 2.683.000 telespettatori, share 12,57%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 937.000, 5,03% e a seguire Riserva indiana 886.000, 4,51%, Il cavallo e la torre 1.195.000, 5,87%; Un posto al sole 1.450.000, 6,74%. NCIS su Italia 1 registra 1.577.000 telespettatori, share 7,50% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.020.000 telespettatori, share 5,01% e 864.000, 4%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.957.000 telespettatori, share 9,19%, mentre su Tv8 100% Italia – La finale ha ottenuto 454.000 telespettatori, share 2,16% e su Nove Chissà chi è ha registrato 521.000 telespettatori, share 2,44%. Su Real Time Casa a prima vista .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente un netto di 2.558.000, 19,96%; Tg1 Edizione Straordinaria (18:49 – 18:55:) 2.070.000, 18,45%, Reazione a catena 3.738.000, 22,68%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la Ruota della Fortuna 1.901.000 telespettatori, share 17,34% e nel game un netto di 3.043.000, 20,35%. Su Rai 2 Medici in corsia ha ottenuto 269 .000, 2%, Tg2 Edizione Straordinaria (19:36 – 19:47) 311.000, 1,87%, Medici in corsia 400.000, 2,14%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 689.000 telespettatori, share 3,87%. La Promessa su Rete 4 ha raccolto 857.000 telespettatori, share 4,68%, mentre su La7 TgLa7 Edizione Straordinaria 290.000, 2,36%; Padre Brown 217.000, 1,43%. Su Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 329.000, 1,78%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %, mentre UnoMattina ha registrato un netto di .000, %; Storie Italiane nella prima parte .000, %, e nella seconda .000, %; È sempre Mezzogiorno .000, %. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte .000, %, e nella seconda parte .000, %. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione .000, %, nel programma .000, %, e nel segmento Extra .000, %; ReStart .000, %; Elisir nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto .000, %; Passato e Presente .000, %. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto .000 telespettatori, share % e .000, %, con Forum a .000, %. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato un netto di .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Terra Amara .000, %; Tempesta d’amore .000, %; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg La signora in giallo .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira .000, % e L’aria che tira Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nel segmento Magazine 1.282.000, 10,57%, e nel programma 1.222.000, 12,11%; Il Paradiso delle Signore 1.487.000, 18,76%; La vita in diretta nella presentazione 1.676.000, 21,92%, e nel programma 1.872.000, 21,21%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 932.000, 8,21%; BellaMa’ 544.000, 6,56%, Gli specialisti 185.000, 2,35%. Su Rai 3 Prix Italia 243.000, 2,57%; Hudson & Rex 250.000, 2,99%, Aspettando Geo 499.000, 6,54%, Geo 1.050.000, 11,45%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.101.000 telespettatori, share 16,98%, Endless Love 2.237.000, 18,59%; Uomini e donne (live) 2.183.000, 21,58%, e nel finale 1.718.000, 20,48%; Amici di Maria De Filippi 1.508.000, 19,07%; My Home My Destiny 1.327.000, 17,39%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.158.000, 15,09%, nella seconda 1.210.000, 14,09% e nei saluti 1.157.000, 11,86%. Su Italia 1 Louis Vuitton Cup: Finale ha registrato 857.000 telespettatori, 7,91%, Magnum P.I. 294.000, 3,73%; Person of Interest 263.000, 3,37%; Due uomini e mezzo 191.000, 2,19%; GF 187.000, 2,04%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 876.000 telespettatori, 7,75% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 484.000, 5,67%, e il film Un uomo chiamato Charro ancora un netto di 337.000, 3,94%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 387.000, 3,30%, nel programma 335.000, 3,68% e nel segmento Focus 264.000, 3,45%; C’era una volta… il Novecento un netto di 166.000, 1,67%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La fisica dell’amore ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 A casa di Maria Latella .000, %; Tg3 LineaNotte .000, %. Su Italia 1 il film Godzilla II – King of the Monsters ha registrato un netto di .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™