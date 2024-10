Questa sera, martedì 1 ottobre 2024, andrà in onda su Canale 5, la quarta puntata della dodicesima edizione di Temptation Island, il docu-reality narrato da Filippo Bisciglia.

Temptation Island è un programma realizzato da Fascino P.G.T. per Mediaset, a cura di Raffaella Mennoia. La regia è firmata da Andrea Vicario.

Temptation Island, quarta puntata 1 ottobre 2024: anticipazioni

Valerio nella scorsa puntata ha richiesto il falò di confronto anticipato alla sua fidanzata Diandra per alcuni comportamenti e frasi che non gli son piaciute.

Diandra infatti si è confidata con il single Valentino: “Mi sto immedesimando come se io fossi stata lasciata. Sono comunque serena. Lui è entrato con la convinzione che mi abbia messo davanti ad un bivio“ aggiungendo di stare bene senza di lui in questa esperienza. A quel punto l’uomo si è sfogato prendendo la sua decisione: “Qua non è un gioco. Stai meglio e non cambi? Allora diamole questo. Non è una sfida”.

Lei accetterà? Intanto Anna dopo aver visto diversi video che riguardando Alfred insieme alla single Sofia fa le sue valutazioni.

Tra incertezze e nuove consapevolezze, continua il percorso delle altre 4 coppie.

Temptation Island 12, coppie: chi sono?

In questa terza puntata, ritroveremo le 6 coppie: Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia, Alfred e Anna, Alfonso e Federica, Michele e Millie.

I single che stanno vivendo nel resort insieme ai fidanzati e alle fidanzate sono Michelle, Silvy, Julia, Alessia, Valery, Camilla, Sofia, Raffaella, Ludovica, Saretta, Silvia, Roberta e Jasmine per quanto riguarda le ragazze e Giovanni, John, Yousif, Alessandro, Daniel, Alex, Valentino, Anto, Bruno, Edoardo, Stefano, Francesco e Daniele per quanto concerne i ragazzi.

Temptation Island, quarta puntata 1 ottobre 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire Temptation Island in diretta dalle ore 21:35 su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.